به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی صدور شناسه محصول زعفران را گامی در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و ساماندهی زنجیره تولید محصولات کشاورزی دانست و اظهار کرد: شناسنامه‌دار کردن محصولات و اختصاص کدهای رهگیری هوشمند، امکان ردیابی محصول از مزرعه تا بازار را فراهم می‌کند.

وی افزود: علاوه بر شناسه تخصصی زعفران، بیش از ۷۷۰ شناسه برای محصولات باغی، زراعی، گلخانه‌ای و قارچ خوراکی استان صادر شده و این روند با هدف پوشش گسترده تولیدات کشاورزی ادامه دارد.

حاجی‌حسینی با اشاره به اهمیت شفافیت در بازارهای داخلی و خارجی تصریح کرد: شناسه محصول و کد رهگیری دوبعدی (QR Code) اطلاعات مربوط به منشأ تولید، مراحل عرضه و استانداردهای محصول را در اختیار مصرف‌کنندگان و خریداران قرار می‌دهد و می‌تواند اعتماد بازارهای هدف را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر تقویت نظارت‌های بهداشتی و بهبود زنجیره عرضه، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و تسهیل حضور تولیدات باکیفیت استان در بازارهای صادراتی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در پایان از تولیدکنندگان، بهره‌برداران و تشکل‌های بخش کشاورزی خواست با مشارکت در اجرای این طرح، روند شناسنامه‌دار کردن محصولات و توسعه نظام رهگیری تولیدات کشاورزی را همراهی کنند.