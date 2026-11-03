به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، کاظم مسروری‌فر اظهار کرد: این عملیات در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در منطقه سانیج انجام شد.

وی افزود: در مرحله نخست که چهارم آبان‌ماه در منطقه اهرک سانیج اجرا شد، ۲۵ قطعه زمین به مساحت ۱۰ هزار مترمربع آزادسازی شد و در مرحله دوم، یازدهم آبان‌ماه در محدوده باغ خاتون، ۲۲ قطعه دیگر به مساحت ۱۱ هزار و ۸۰۰ مترمربع به وضع سابق بازگشت.

مسروری‌فر با اشاره به تداوم تفکیک غیرمجاز اراضی در خارج از محدوده مصوب طرح هادی سانیج، گفت: با وجود اجرای احکام قانونی و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، برخی افراد همچنان بدون توجه به ضوابط، اقدام به قطعه‌بندی زمین‌های کشاورزی می‌کنند.

وی ناآگاهی خریداران از قوانین حفظ کاربری اراضی را از عوامل بروز مشکلات حقوقی و مالی دانست و افزود: تنظیم مبایعه‌نامه‌های غیرشفاف و خارج از ضوابط قانونی نیز می‌تواند زیان‌های بیشتری برای خریداران به همراه داشته باشد.

مسروری‌فر از متقاضیان خرید زمین در اراضی کشاورزی خواست پیش از انجام معامله، از کاربری ملک اطمینان حاصل کرده و استعلام‌های رسمی را از مدیریت جهاد کشاورزی دریافت کنند.

وی با اشاره به اجرای ۲۰ مرحله از احکام تبصره ۲ ماده ۱۰ از ابتدای سال ۱۴۰۵ در شهرستان تفت، خاطرنشان کرد: پایش مستمر اراضی و اجرای قوانین با هدف جلوگیری از تفکیک غیرمجاز و حفاظت از زمین‌های کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌های پایه تولید ادامه دارد.