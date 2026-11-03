به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا طاقه‌باف در نشست بررسی طرح نیروگاه‌های خورشیدی چاه‌های کشاورزی خاتم، خسارت ناشی از خاموشی‌ها در بخش کشاورزی استان را در سال ۱۴۰۳ حدود هفت‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این خسارت‌ها به‌طور متناسب در پوشش‌های بیمه‌ای پیش‌بینی نشده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت کشاورزی خاتم اظهار کرد: این شهرستان ۲۹۳ حلقه چاه کشاورزی دارد که حدود ۱۲.۶ مگاوات از مجموع ۸۰ مگاوات برق مورد نیاز چاه‌های کشاورزی استان را مصرف می‌کنند؛ ازاین‌رو تأمین پایدار انرژی در این منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

طاقه‌باف افزود: در برنامه سال ۱۴۰۵، تجهیز ۳۱۵ حلقه چاه کشاورزی استان به پنل خورشیدی پیش‌بینی شده که ۴۴ حلقه از این تعداد به شهرستان خاتم اختصاص دارد.

وی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح در استان گفت: تاکنون ۲۲۱ حلقه از مجموع دو هزار و ۱۰۶ حلقه چاه کشاورزی به پنل خورشیدی مجهز شده و عملیات نصب تجهیزات در ۶۴ حلقه دیگر نیز در جریان است. با تکمیل این طرح‌ها، برق مورد نیاز ۲۸۵ حلقه چاه با ظرفیت حدود ۱۵ مگاوات از انرژی خورشیدی تأمین خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرایی و مالی طرح، خواستار همکاری شرکت توزیع نیروی برق، بنیاد برکت، بنیاد علوی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل مشارکت بهره‌برداران و تأمین تسهیلات مورد نیاز شد.

وی همچنین از کشاورزان خاتم خواست با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، درخواست تجهیز چاه‌های خود به پنل خورشیدی را ثبت و پیگیری کنند.

طاقه‌باف توسعه انرژی خورشیدی در چاه‌های کشاورزی را اقدامی مؤثر در کاهش خسارت خاموشی‌ها، صیانت از سرمایه و معیشت کشاورزان و استمرار تولید و امنیت غذایی دانست.

در این نشست، مدیر جهاد کشاورزی خاتم و نمایندگان دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان و بنیادهای برکت و علوی نیز حضور داشتند و راهکارهای اجرایی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در چاه‌های کشاورزی شهرستان را بررسی کردند.