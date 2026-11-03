حجت‌الاسلام سید حامد حسینی اشکوری، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازدید میدانی از هشت بقعه متبرکه شهرستان لنگرود، اظهار کرد: هدف از وضعیت این اماکن مذهبی، بررسی وضعیت و ظرفیت های آن ها است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با اشاره به بازدید از بقاع متبرکه سید حسن(ع) کولاک‌محله، سید حسن(ع) سلوش، سیده فاطمه‌کیا(س) سلوش، سید علی‌کیا(ع) کیاگهان، سیده کلثوم(س) کیاگهان، سید عبدالله(ع) مریدان، سید ابوالقاسم(ع) مریدان و سید علی‌کیا(ع) آنسرمحله، تصریح کرد: هدف از بازدید میدانی از این بقاع متبرکه، ارزیابی وضعیت بقاع و شناسایی نیازها برای برنامه‌ریزی در مسیر ساماندهی آن ها است.

وی افزود: در این بازدیدها، شرایط عمومی بقاع، امکانات و فضاهای موجود و ظرفیت‌های هر مکان بررسی می شود تا با شناخت دقیق‌تر وضعیت موجود، زمینه برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای هر بقعه فراهم شود.

ساماندهی بقاع با توجه به ظرفیت‌های محلی دنبال می‌شود

حسینی اشکوری با اشاره به بازدید از بقاع متبرکه مناطق مختلف شهرستان، اظهار کرد: در این بازدیدها، روند رسیدگی به وضعیت بقاع را از نزدیک دنبال کردیم و ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی هر یک از این اماکن را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین نیازهای زیرساختی و خدماتی بقاع از محورهای مورد توجه در این بازدیدها بود.

وی افزود: بازدیدهای میدانی فرصت مناسبی برای شناسایی مسائل و اولویت‌بندی نیازهای بقاع متبرکه فراهم می‌کند تا بر اساس شرایط موجود، اقدامات لازم برای بهبود وضعیت این اماکن و ارتقای امکانات آن‌ها پیگیری شود.

رئیس اداره اوقاف لنگرود در پایان بیان کرد: توجه به ساماندهی بقاع متبرکه می‌تواند زمینه خدمات‌رسانی بهتر و تسهیل حضور زائران و اهالی منطقه را فراهم کند و در این مسیر، ظرفیت‌های هر بقعه باید به‌درستی شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.