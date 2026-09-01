رشد ۱۰۰ درصدی درآمد موقوفات لنگرود؛ ۲۰ میلیارد تومان موقوفه بازگشت

حجتالاسلام سیدحامد حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دولت، هفته وحدت و هفته وقف اظهار کرد: لنگرود از شهرهای مذهبی گیلان محسوب میشود و سابقه دیرینهای در حوزه وقف و فعالیتهای مذهبی دارد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با اشاره به ظرفیت موقوفات این شهرستان افزود: ۳۶۰ موقوفه در لنگرود وجود دارد که مجموعاً دارای یکهزار و ۳۶۳ رقبه است.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۶۸۶ رقبه مسکونی، ۳۶۷ رقبه تجاری، سه رقبه اداری، ۱۰ رقبه آموزشی و ۳۴۳ رقبه کشاورزی است.
درآمد موقوفات لنگرود ۲ برابر شد
حسینی اشکوری با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی درآمد موقوفات لنگرود بیان کرد: درآمد موقوفات از هفته وقف سال گذشته تاکنون حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۶ میلیارد تومان ثبت شده بود.
وی افزایش بهرهوری و پیگیری حقوق موقوفات را از عوامل رشد درآمدها عنوان کرد و گفت: درآمد هر موقوفه باید مطابق با نیت واقف هزینه شود و وقفنامه، نقشه راه اداره اوقاف در نحوه هزینهکرد درآمد موقوفات است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با اشاره به وجود برخی موقوفات در تصرف اشخاص و دستگاهها تصریح کرد: در مواردی که متصرفان نسبت به پرداخت حقوق موقوفات تمکین نکنند، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
وی افزود: وصول کامل حقوق موقوفات میتواند ظرفیت مناسبی برای حمایت از نیازمندان، کمک به ازدواج جوانان، زنان سرپرست خانوار و خانوادههای دارای فرزند یتیم ایجاد کند.
بیش از ۱۰۰ نیت برای موقوفات لنگرود
حسینی اشکوری با اشاره به تنوع نیات واقفان در شهرستان گفت: بیش از ۱۰۰ نیت مختلف در موقوفات لنگرود ثبت شده که کمک به مساجد، امور اجتماعی، عزاداری سیدالشهدا(ع)، روضهخوانی و تعزیه از جمله آنها است.
وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد نیات موقوفات شهرستان به روضهخوانی و عزاداری اختصاص دارد، افزود: این موضوع نشاندهنده ریشههای عمیق مذهبی و فرهنگی وقف در لنگرود است.
بازگشت ۲۰ میلیارد تومان موقوفه به چرخه وقف
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود تثبیت مالکیت موقوفات را یکی از اولویتهای این مجموعه دانست و گفت: طی ماههای اخیر ۱۲ سند مالکیت تکبرگ برای موقوفات شهرستان اخذ شده و برای تسریع در این روند نیز ۲ نیروی نقشهبردار به مجموعه اداری اضافه شدهاند.
وی ادامه داد: طی یک سال گذشته موقوفاتی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان از تصرف خارج و به موقوفه بازگردانده شده است.
حسینی اشکوری همچنین از ثبت ۲ وقف جدید در سال جاری خبر داد و گفت: جزئیات این موقوفات پس از طی مراحل قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.
لنگرود ۸۴ بقعه متبرکه دارد
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با اشاره به وجود ۸۴ بقعه متبرکه ثبتشده در این شهرستان اظهار کرد: ثبت این بقاع به معنای ایجاد مکان جدید نیست و بسیاری از این اماکن قدمتی چندصدساله دارند که با هدف قانونمند شدن فعالیتها در سامانه جامع ثبت شدهاند.
وی بقاع متبرکه را ظرفیتی مهم برای فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و گردشگری دانست و افزود: برای بهرهگیری بهتر از این ظرفیت باید از توان جوانان، نخبگان و نیروهای متخصص استفاده بیشتری شود.
رشد درآمد بقاع متبرکه
حسینی اشکوری از افزایش درآمد بقاع متبرکه نیز خبر داد و گفت: درآمد بقاع متبرکه از هفته وقف سال گذشته تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: در پنج ماهه نخست امسال نیز درآمد بقاع متبرکه ۶۸ درصد و درآمد موقوفات ۲۶۰ درصد رشد داشته است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمد بقاع متبرکه از کمکهای مردمی تأمین میشود، تصریح کرد: این درآمدها با نظارت اداره اوقاف در بخشهای عمرانی، فرهنگی، خدماتی و سایر هزینههای بقاع متبرکه هزینه میشود.
مدیریت سنتی بقاع نیازمند تحول است
وی یکی از چالشهای موجود در برخی بقاع متبرکه را سنتی بودن شیوه مدیریت دانست و گفت: برای جذب جوانان و نوجوانان باید برنامهها و جذابیتهای فرهنگی متناسب با نیاز روز در این اماکن ایجاد شود.
حسینی اشکوری افزود: استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه، دانشجویان، نخبگان و فعالان فرهنگی میتواند به ارتقای جایگاه بقاع متبرکه کمک کند و اداره اوقاف از پیشنهادهای تخصصی و مشارکت خیران در این زمینه استقبال میکند.
وی با اشاره به اجرای برنامههایی مانند خیمههای معرفت، مشاوره خانواده و برنامههای ویژه کودکان در بقاع متبرکه گفت: تجربه نشان داده است که اجرای برنامههای فرهنگی متناسب با نیاز جامعه در جذب خانوادهها و جوانان مؤثر است.
بقاع لنگرود ظرفیت توسعه گردشگری مذهبی دارند
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با تأکید بر ظرفیت تاریخی و مذهبی این شهرستان خاطرنشان کرد: بسیاری از بقاع متبرکه علاوه بر جایگاه مذهبی، ظرفیت گردشگری نیز دارند و معرفی مناسب آنها میتواند به توسعه گردشگری مذهبی در منطقه کمک کند.
وی شناسایی بقاع دارای پیشینه تاریخی، معرفی آنها در فضای مجازی و تهیه بروشورهای گردشگری را از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه دانست و گفت: فراهم کردن زیرساختهایی مانند سرویس بهداشتی و محل استراحت مسافران نیز برای توسعه این ظرفیت ضروری است.
حسینی اشکوری تصریح کرد: توسعه گردشگری مذهبی نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها و فرمانداری است تا این ظرفیتها بهویژه در ایام نوروز و تعطیلات به شکل مناسب به مسافران معرفی شود.
ساماندهی آرامستانهای بقاع در دستور کار
وی ساماندهی برخی آرامستانهای وابسته به بقاع متبرکه را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: نحوه مدیریت و دریافت هزینهها باید در چارچوب ضوابط و با هماهنگی دستگاههای مربوط انجام شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود افزود: برای دفن اموات در آرامستانهای وابسته به اوقاف باید فرآیندی مشخص و شفاف وجود داشته باشد تا موضوعاتی مانند تعیین محل قبر، دریافت هزینه و صدور مجوز دفن مطابق ضوابط انجام شود.
برنامه سهساله اوقاف لنگرود تدوین میشود
حسینی اشکوری در پایان از برنامهریزی برای تدوین یک برنامه سهساله خبر داد و اظهار کرد: هدف این است که فعالیتهای اداره اوقاف از روزمرگی فاصله گرفته و با تعیین چشمانداز مشخص، توسعه موقوفات، افزایش درآمد، تثبیت مالکیت املاک و ارتقای وضعیت بقاع متبرکه دنبال شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود و اقدامات انجام شده، پیشبینی میشود روند رشد درآمد موقوفات و بقاع متبرکه در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
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