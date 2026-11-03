به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور به موقع و واکنش سریع نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی شهرهای همدان و بهار نشت شدید گاز آمونیاک از یک مخزن ۱۰ تنی در سردخانه‌ای واقع در شهر بهار مهار و از وقوع یک فاجعه بزرگ جلوگیری شد.

این حادثه که به دلیل خطر بالای انفجار و انتشار سریع گاز شرایط بسیار ویژه‌ای داشت، پ با اعزام ۳ دستگاه خودروی عملیاتی سنگین و تخصصی و با حضور شخص معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان در محل مدیریت شد.

آتش‌نشانان و تیم‌های امدادی با استفاده از تجهیزات تخصصی حفاظت فردی پس از ۳ ساعت تلاش فشرده و نفس‌گیر موفق شدند شیر و کانون نشت این مخزن را ایزوله و مهار کنند و در جریان این حادثه ۲ نفر دچار مصدومیت تنفسی شدند که عوامل اورژانس بلافاصله پس از حضور در محل به وضعیت درمانی مصدومان رسیدگی کردند.

شایان ذکر است گاز آمونیاک به دلیل سمی بودن شدید خطر انفجار در غلظت‌های خاص و واکنش خطرناک با رطوبت از ترکیبات بسیار خطرناک صنعتی به شمار می‌رود که اقدام برق‌آسا و حرفه‌ای تیم‌های امدادی مانع از بروز خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیر در منطقه شد.