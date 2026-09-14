۱۱ مصدوم به علت نشت گاز آمونیاک در اردن؛ بندر عقبه تخلیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون اردن از تخلیه بندر عقبه این کشور به دنبال نشت گاز آمونیاک در راستای اقدام پیشگیرانه خبر داد.

منابع رسانه‌ای اردن از نشت گاز آمونیاک در یک شرکت کود شیمیایی در مجتمع صنعتی در استان عقبه خبر دادند که منجر به تخلیه احتیاطی کارکنان و کارگران از محل شد.

الحدث با اشاره به تخلیه بندر عقبه به عنوان اقدام پیشگیرانه به دنبال نشت گاز از مصدوم شدن۱۱ نفر خبر داد و و گزارش داد: در جریان عملیات تعمیر و نگهداری در بندر عقبه اردن، در یکی از خطوط لوله گاز آمونیاک نقصی رخ داد. نشت گاز مهار شده است.

همزمان برخی منابع از انفجار در بندر عقبه اردن و تخلیه کامل آن خبر داده و اعلام کردند که انفجار به نشت گاز آمونیاک در مجتمع صنعتی عقبه منجر شده است.

یک مقام اردنی اعلام کرد که بندر تخلیه شده است.

برخی منابع اعلام کردند که صدای انفجار در العقبه در ایلات در اراضی اشغالی نیز شنیده شده است.

این منابع از مصدوم شدن ۱۱ نفر به دنبال نشت گاز آمونیاک در عقبه اردن پس از انفجار خبر دادند.