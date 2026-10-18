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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

فاز یک پتروشیمی پردیس به چرخه تولید بازگشت

فاز یک پتروشیمی پردیس به چرخه تولید بازگشت

پتروشیمی پردیس از راه‌اندازی مجدد فاز یک تولیدی خود و فعالیت فازهای یک و دو با ۸۰ درصد ظرفیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فاز یک تولیدی این شرکت از ۲۵ مهر ۱۴۰۵ دوباره وارد چرخه تولید شده است. بر این اساس، فازهای یک و دو پتروشیمی پردیس با ۸۰ درصد ظرفیت تولیدی در حال فعالیت هستند.

بازگشت فاز یک به چرخه تولید، گامی مهم در احیای ظرفیت عملیاتی پتروشیمی پردیس است و زمینه بهره‌گیری بیشتر از زیرساخت‌های تولیدی شرکت را فراهم می‌کند. این تحول می‌تواند با تداوم فعالیت واحدها، پشتوانه‌ای برای تقویت تولید و عرضه محصولات شرکت باشد.

شرکت پتروشیمی پردیس از بزرگ‌ترین مجتمع‌های تولیدکننده آمونیـاک و اوره در جهان با تولید بیش از ۵ میلیون تن محصول در سال است.

کد مطلب 6981501
طیبه بیات

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