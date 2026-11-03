به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آزادبخت در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو، بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های ایثار، استقلال‌طلبی و مقاومت تأکید کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان یادآور حماسه‌آفرینی دانش‌آموزان و ملت بصیر ایران در مسیر مبارزه با ظلم و استکبار و نمادی از ایمان، استقلال‌طلبی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. این روز تاریخی، فرصتی برای پاسداشت رشادت‌های نسلی است که با ایثار و شجاعت در دفاع از عزت و آزادی میهن نقش‌آفرینی کردند.

روز دانش‌آموز امسال با یاد و خاطره شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و دانش‌آموزان شهید در جنگ‌های اخیر، رنگی از اندوه و تأثر به خود گرفته است. بی‌تردید خون پاک شهدای دانش‌آموز و صبر خانواده‌های معظم آنان، چراغ راه نسل جوان در مسیر آگاهی، ایثار و مقاومت خواهد بود. پاسداشت یاد این شهیدان و فراهم‌ساختن زمینه رشد و تعالی دانش‌آموزان، مسئولیتی ارزشمند در برابر آینده ایران اسلامی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو، به‌ویژه شهدای مظلوم دانش‌آموز میناب و دیگر شهدای دانش‌آموز جنگ‌های اخیر، فرارسیدن سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به دانش‌آموزان عزیز، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و عموم مردم شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، سربلندی ایران اسلامی، موفقیت دانش‌آموزان عزیز و صبر و اجر برای خانواده‌های معظم شهدا را مسئلت دارم.»