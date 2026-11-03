به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، با تشریح عملکرد استان در درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۲۹ هزار و ۱۴۹ درخواست در این سامانه ثبت شده که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۴۷۴ مجوز صادر شده است.

وی با اشاره به پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: ساماندهی فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیند صدور مجوزها از تکالیف جدی دولت است و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی لرستان به‌عنوان ناظر ارشد، روند پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت مستمر و لحظه‌ای رصد می‌کند.

کاهش شاخص تأخیر در پاسخگویی در مهرماه

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به آمار عملکرد مهرماه بیان کرد: در این ماه پنج هزار و ۵۷ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت و سه هزار و ۷۴۳ مجوز صادر شده است.

محمدی ادامه داد: شاخص تأخیر دستگاه‌های اجرایی استان در پاسخگویی به درخواست‌ها در مهرماه با کاهش قابل توجه به ۱.۱۳ درصد رسیده که نشان‌دهنده هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها برای تسریع فرآیندهای اداری است.

کدام دستگاه‌ها بیشترین تأخیر را داشتند؟

وی با تشریح عملکرد تفکیکی دستگاه‌های اجرایی استان در هفت ماه نخست سال گفت: بیشترین شاخص تأخیر در پاسخگویی مربوط به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با ۱۸.۶ درصد، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۱۴.۶ درصد، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۹.۶ درصد و اداره‌کل راه و شهرسازی با ۵.۷ درصد بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان تأکید کرد: این دستگاه‌ها برای رفع موانع موجود و کاهش زمان پاسخگویی، نیازمند بازنگری جدی در فرآیندهای داخلی خود هستند.

سه دستگاه بدون تأخیر در پاسخگویی

محمدی در پایان با قدردانی از دستگاه‌های پیشتاز در اجرای تکالیف مربوط به درگاه ملی مجوزها خاطرنشان کرد: ادارات کل نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آموزش فنی و حرفه‌ای و همچنین شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی استان در هفت ماه نخست سال جاری هیچ‌گونه تأخیری در پاسخگویی به درخواست‌ها نداشته‌اند.

وی این عملکرد را نشان‌دهنده رویکرد قانون‌مدارانه و تلاش مؤثر این مجموعه‌ها دانست و بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل صدور مجوزها و بهبود فضای کسب‌وکار در استان تأکید کرد.