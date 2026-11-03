به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگوهای خصوصی با متحدان و مشاوران خود اذعان کرده است که انتظار دارد بدترین سناریوی ممکن در انتخابات میان‌دوره‌ای رقم بخورد و حزب دموکرات کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست گیرد.

بر اساس این گزارش، ارزیابی‌های درون‌گروهی و تحلیل نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فضای سیاسی آمریکا به شدت به ضرر جمهوری‌خواهان سنگینی می‌کند.

ترامپ پیش‌تر در آخرین سخنرانی انتخاباتی خود در کنار بنای یادبود لینکلن، با اذعان ضمنی به این موضوع گفته بود که رؤسای‌جمهور مستقر معمولاً در انتخابات میان‌دوره‌ای پیروز نمی‌شوند، اظهاراتی که رسانه‌ها آن را پذیرش زودهنگام شکست تفسیر کردند.

چشم‌انداز شکننده کرسی‌ها در کنگره

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در حالی روز سه‌شنبه (سوم نوامبر / ۱۲ آبان) آغاز شد که تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا و فرمانداری ۳۶ ایالت به رای گذاشته شده است.

در حال حاضر، جمهوری‌خواهان با اختلاف بسیار شکننده‌ای در مجلس نمایندگان (۲۱۸ در برابر ۲۱۴ کرسی) حضور دارند و دموکرات‌ها برای تصاحب اکثریت تنها به کسب ۴ کرسی دیگر نیاز دارند.

مؤسسات تحلیل سیاسی از جمله «کوک پولیتیکال ریپورت» پیش‌بینی کرده‌اند که دموکرات‌ها ممکن است بین ۱۲ تا ۲۵ کرسی جدید را به دست آورند. در مجلس سنا نیز جمهوری‌خواهان با ۵۳ کرسی در برابر ۴۷ کرسی دموکرات‌ها پیشتازند، هرچند مسیر دموکرات‌ها برای پیروزی در سنا به دلیل بافت سنتی ایالت‌ها دشوارتر ارزیابی می‌شود.

با این حال، پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در این انتخابات می‌تواند پیامدهای سنگینی نظیر فلج شدن تصمیم‌گیری‌های کاخ سفید، کلید خوردن پرونده‌های تحقیق علیه دولت و حتی احتمال برگزاری جلسات استیضاح ترامپ را به دنبال داشته باشد.

