به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشست مشترک مسئولان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو در ایران، با هدف بررسی راهکارهای تقویت دیپلماسی علمی و فرهنگی، بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های بین‌المللی و تبیین دستاوردهای بومی و دانشگاهی کشور بر مدار اسناد بالادستی و مصلحت‌های ملی برگزار شد.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این نشست با تأکید بر لزوم حضور منسجم، هوشمندانه و تاثیرگذار نخبگان کشور در مجامع تخصصی بین‌المللی اظهار داشت: تعامل سازنده با نهادهای فرهنگی و علمی جهان مستلزم خروج از موضع انفعال و اتخاذ رویکردی ایجابی، فعال و متکی بر غنای تمدنی ایران اسلامی است.

وی افزود: امروز جامعه دانشگاهی و حوزوی ما به سطحی از بالندگی و خردورزی رسیده است که می‌تواند دیدگاه‌های مستقل خود را به بحث و تبادل نظر بگذارد. در همین راستا، معرفی حدود ۹۰ نظریه و نوآوری علمی ثبت‌شده در هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی شورا در قالب گزارش‌های مدیریتی به زبان‌های بین‌المللی، بستر مناسبی برای گفتگوهای علمی در سطح جهان فراهم می‌آورد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به پیشرفت‌های کشور در حوزه اسناد سیاستی اشاره کرد و گفت: تدوین شناسنامه و خلاصه اجرایی اسناد اصلی علم و فرهنگ نظیر نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به همراه اسناد ملی در حوزه‌های پیشران علم و فناوری همچون هوش مصنوعی، فناوری کوانتوم، نانو، زیست‌فناوری و نیز فناوری‌های نرم، نمونه‌های موفقی از سیاست‌گذاری ملی هستند که می‌توانند از طریق مجاری رسمی به جامعه بین‌المللی عرضه شوند.

خسروپناه بهره‌گیری از توان علمی فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران و بنیاد ایران‌شناسی و همکاری با کمیسیون ملی یونسکو را فرصتی مغتنم برشمرد و تصریح کرد: این مراکز می‌توانند همایش‌های تخصصی بین‌المللی را در موضوعاتی بنیادین نظیر ارزیابی اسناد ملی آموزش و تقویت تاب‌آوری استادان و مدیران فرهنگی با همکاری نهادهای علمی جهان برگزار کنند.

وی همکاری در ایجاد تعامل منظم و رصد فصلی سیاست‌گذاری‌های نوین یونسکو و فعالیت کمیسیون‌های ملی سایر کشورها که توسط کمیسیون ملی یونسکو انجام می‌شود اقدامی ارزشمند و برای غنابخشی به تصمیمات شورا ضروری دانست. در عین حال یادآور شد که ارزیابی کارشناسانه و نقادانه توصیه‌نامه‌های فراملی و بررسی نسبت آن‌ها با موازین بومی و شرعی، لازمه حفظ استقلال فرهنگی و صیانت از هویت ملی است.

در ادامه این جلسه، حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، با ارائه‌ای مختصر از مسئولیت‌ها، رویکردها و دستاوردهای این کمیسیون، به تبیین جایگاه اساسنامه‌ای و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون ملی نقشی رابط، هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر میان جامعه علمی و اجرایی کشور و این سازمان بین‌المللی ایفا می‌کند و دستگاه اجرایی به شمار نمی‌رود.

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه در رابطه با توصیه‌نامه‌های فراملی تصریح کرد: سیاست یونسکو بر مدار رعایت حاکمیت‌های ملی و احترام به تنوع فرهنگی کشورها استوار است؛ بنابراین اسنادی که با نظام ارزشی، اسناد بالادستی و قوانین مصوب کشور همخوانی ندارند، هرگز ماهیت ابلاغی برای ساختارهای آموزشی و اجرایی پیدا نمی‌کنند، بلکه کمیسیون ملی با هدف رصد روندهای جهانی، اشراف علمی بر گفتمان‌های در حال شکل‌گیری. بررسی و پشتیبانی مطالعاتی از نهادهای تصمیم‌ساز آن‌ها را به اطلاع نهادهای ذی‌ربط قرار می‌دهد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو همچنین تعهد به اصل اقدام بر اساس تقاضای دستگاه‌های تخصصی را رویکرد محوری این کمیسیون خواند و به تشریح دستاوردهای اخیر پرداخت و خاطرنشان کرد: شمار کرسی‌های یونسکو در دانشگاه‌های کشور در دو سال گذشته از هجده به بیست و دو کرسی افزایش یافته که تأسیس کرسی علوم شناختی تحت اشراف شهید دکتر خرازی، کرسی مرمت سازه‌های تاریخی در دانشگاه اصفهان، مدیریت شهری در سمنان و پیگیری‌های حقوقی برای ایجاد کرسی محیط زیست در دانشگاه صنعتی شریف با هدف حفظ پویایی علمی علی‌رغم تحریم‌ها، از جمله این اقدامات است.

فرطوسی به معرفی ظرفیت‌های تمدنی اشاره کرد و افزود: ثبت مفاخر برجسته‌ای چون علامه سید محمدحسین طباطبایی و شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر در فهرست مشاهیر جهانی، ارائه مستندات مقام علمی شهدای دانشگاهی در اجلاس بین‌المللی سلامتی و آزادی علم پاریس، نمایش مستندات حفاظت از میراث فرهنگی در دوران جنگ، تجلی اقتدار علمی هم‌زمان با دهه جهانی کوانتوم با محوریت مدیریت عالی کشور و دریافت جوایز و تقدیرنامه‌های بین‌المللی، نمونه‌هایی از استفاده مطلوب از فرصت‌های چندجانبه‌گرایی بوده است. وی همچنین تحولات مدیریتی در یونسکو و حضور نمایندگان کشورهای جهان اسلام در ارکان تصمیم‌گیر یونسکو را زمینه‌ساز تعاملات متوازن‌تر برشمرد.

در بخش دیگری از این نشست، فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی‌ـ‌اجتماعی زنان و خانواده، بر ضرورت نهادینه‌سازی و انتظام‌بخشی به ارتباطات دو مجموعه تأکید کرد و گفت: تعاملات میان شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری و کمیسیون ملی باید فراتر از مناسبات مقطعی، در قالب سازوکارهای شفاف و مستمر ریل‌گذاری شود تا ضمن رفع دغدغه‌های گذشته در حوزه اسناد بین‌المللی، زمینه مشارکت بانوان فرهیخته و متخصصان حوزه خانواده در کارگروه‌های تخصصی فراهم آمده و الگوی اصیل زن مسلمان و جایگاه محوری خانواده در عرصه جهانی به درستی تبیین شود.

سپس موسوی دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند تحول بنیادین را قطب‌نمای اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و اظهار داشت: اگرچه تبادل تجارب کارشناسی در حوزه روش‌های نوین تدریس و ارزیابی آموزشی ارزشمند است، اما اولویت‌های کشور بر مبنای اسناد مصوب داخلی تعیین می‌شود.

وی برقراری ارتباط وثیق میان گروه آموزش کمیسیون ملی و ستاد تعلیم و تربیت شورا و حضور نمایندگان این ستاد در کمیته‌های تخصصی کمیسیون ملی را زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر در تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه ارزیابی کرد.