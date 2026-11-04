به گزارش خبرنگار مهر٬ ارسلان زارع صبح چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در جمع خبرنگاران با قدردانی از حضور گسترده مردم اظهار کرد: حضور حماسی و پرشور مردم ولایت‌مدار استان در این مراسم نشان داد که ملت ایران تا دستیابی به پیروزی نهایی همچنان در صحنه حضور دارد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان افزود: این روز نماد برجسته استکبارستیزی و استقلال‌طلبی ملت ایران و یادآور حماسه‌ها و مناسبت‌های تاریخی مهمی است که عظمت مردم کشورمان را در مسیر استقلال‌طلبی و صیانت از ایران اسلامی به نمایش گذاشته است.

استاندار بوشهر با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: همبستگی و انسجام، از مهم‌ترین مؤلفه‌های استمرار عزت و استقلال ایران به شمار می‌رود و مردم استان بوشهر نیز با حضور گسترده خود نشان دادند که با وفاق، همدلی و همراهی، مسیر عزت و سربلندی کشور را دنبال می‌کنند.

زارع خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران با تکیه بر وحدت و همدلی، هیچ‌گاه در برابر تهدیدهای بیگانگان و قدرت‌های مستکبر دچار هراس نمی‌شود و با اراده‌ای استوار به حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ادامه می‌دهد.