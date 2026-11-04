به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی صبح امروز چهارشنبه در آئین نواختن زنگ استکبار ستیزی که در دبستان شاهد فاطمیه اهواز برگزار شد، بیان کرد: امروز تنها روز دانش آموز نیست بلکه یک روز شاخص برای دانش آموزان است تا تکرار و یادآوری تاریخ را داشته باشیم چرا که ظلم کشور آمریکای جنایتکار بر ایران نه تنها مختص به یک روز، یک ماه یا یک سال نبود بلکه قرن‌ها بر کشور ما ظلم کرده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با بیان اینکه تعدادی از دانش آموزان ما را به شهادت رساندند ادامه داد: در جنگ های تحمیلی هشت سال دفاع مقدس، ۱۲ روزه و رمضان دولت جنایتکار آمریکا همه ظلم‌ها را به کشور ما روا داشت لذا امروز آمده‌ایم که از این دولت جنایتکار اعلام انزجار کنیم.

وی گفت: این دولت جنایتکار فکر و اندیشه ما را هدف قرار داده و و تحمل پیشرفت دانش آموزان ایران اسلامی را نداشت و نخواهد داشت. شاهد بودیم در جنگ رمضان ۱۶۸ دانش آموز را به شهادت رساند چرا که آنها آینده سازان ایران اسلامی بودند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان تاکید کرد: امروز آمده‌ایم تا مجدد با خون مطهر شهدا تجدید پیمان کنیم و با رهبر عزیزمان بیعت ببندیم و بگوییم تا پای جان مقابل همه ایستاده‌ایم و سر فرود نخواهیم آورد.

نجاتی اظهار کرد: روزی در مراسمی از دانش آموزی پرسیدم که ابرقدرت کیست آیا آمریکاست یا ایران؟ و آن دانش آموز جواب داد هر آن کسانی که با خداوند باشند قدرتمند است لذا باید خداوند را شاکر باشیم که در این روزها هم ما را یاری کرده، ما اعتقاد داریم کشور ایران متعلق به آقا امام زمان (عج) بوده و به برکت خون شهدای دانش آموز به اینجا رسیده است.

وی خطاب به دانش آموزان گفت که قدر خود را بدانید و افزود: در راهپیمایی امروز با شکوه شرکت خواهیم کرد و بار دیگر دولت جنایتکار آمریکا را محکوم می‌کنیم؛ قدردان شما دانش آموزان که امروز با صلابت در این راهپیمایی شرکت می کنید و زنگ استکبار ستیزی را در این مدرسه به صدا در آوردید هستیم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: امسال‌ با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان پیام دیگری به دولت جنایتکار آمریکا و دیگر دولت‌های متخاصم اعلام می‌کنیم که تا پای جان زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا می ایستیم.