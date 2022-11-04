خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اسرا درویشی؛ امروز دانش‌آموزان و سایر اقشار مردم تبریز از جای جای این خطه‌ی تاریخی خود را با پای پیاده مقابل مصلی امام خمینی (ره) رسانده‌اند تا فریاد ظلم ستیزی و استکبارستیزی خود را به گوش جهانخواران برسانند.

نه تنها دانش‌آموزان بلکه پیر و جوان و زن و مرد از هر گروهی در این تجمع حماسی و استکبارستیزانه حضور یافته‌اند تا به نیابت از دانش‌آموزانی که در آبان ماه سال ۵۷ در مقابل ظلم و جور به پاخواستند، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را فریاد زنند.

زهرا میری دانش‌آموزان پایه هفتم است، او به خبرنگار مهر می‌گوید: مرگ بر آمریکا شعار مبارزه با استکبار است، امروز آمده‌ایم تا اعلام کنیم جلوی دشمنان انقلاب و اسلام کوتاه نمی‌آییم.

او ادامه می‌دهد: طی روزهای اخیر اتفاقات بسیاری در کشور ما افتاد که ناشی از رفتارهای معاندانه دشمنان ما است اما ما جوانان انقلاب نمی‌گذاریم به امام و انقلاب ما اهانت کنند.

امیر رضوی، دانش‌آموز تبریزی است که پلاکارد «مرگ بر آمریکا» در دست دارد، او هم به خبرنگار مهر می‌گوید: امروز اینجا جمع شده‌ایم تا به گوش جهانیان برسانیم که همواره در امتداد راه شهدای‌مان حرکت می‌کنیم و دانش‌آموزان ایرانی بینش و بصیرت خود را در مورد آمریکا هیچ گاه از دست نداده و همواره از مظلومان جهان دفاع می‌کنند.

او می‌افزاید: من و دوستانم امروز آمده‌ایم تا غیرت و مردانگی خود را به دشمنان نشان دهیم چراکه ما ادامه دهنده‌ی راه شهدا هستیم.

نازنین درخشی مادری است که کودک یک ساله خود را هم در آغوش گرفته و به راهپیمایی آمده و شعار «مرگ بر اسرائیل» سر می‌دهد، درخشی به خبرنگار مهر می‌گوید: امروز با پسر یک ساله خود آمده‌ام تا اعلام کنم من به‌عنوان مادر ایرانی همواره در مقابل اهانت‌های دشمنان ایستادگی می‌کنم.

او با بیان اینکه آرزوی من شهادت پسرم است، ادامه می‌دهد: امیدوارم پسر من هم مانند شهید اوجاقی، راه شهدا را ادامه داده و در راه دفاع از وطنش شهید شود.

احمد صفیعی مرد میانسالی است که با وجود سن بالای خود به راهپیمایی آمده است، او نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: سالها است به راهپیمایی می‌آیم و حاضرم در راه امام و وطنم جانم را هم فدا کنم.

او می‌افزاید: آمریکا هنوز هم بعد چهل و چهار سال دست از سیاست‌های خصمانه خود علیه ایران اسلامی برنداشته است اما ایران اسلامی مقتدر و پربصیرت‌تر از همیشه در مسیر اسکتبارستیزی گام برخواهد داشت.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی عظیم ضد استکباری در ادامه راهپیمایی با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از سیاست‌های مداخله‌گرانه غرب مخصوصاً آمریکا در امور داخلی کشورهای منطقه به‌ویژه دست داشتن در اتفاقات اخیر کشور اعلام کردند.

همچنین راهپیمایان با حمل شعارنوشته‌ها و پلاکاردهایی حمایت خود را از جنبش‌های مردمی علیه نظام سلطه اعلام و خشم و انزجار خود را از جنایاتی که علیه مردم مظلوم منطقه انجام می‌شود، نشان دادند.

در پایان راهپیمایی ۱۳ آبان، قطعنامه سراسری قرائت شد و با فریادهای الله‌اکبر شرکت‌کنندگان به تائید رسید.