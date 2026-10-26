به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی مراسم گرامیداشت روز ۱۳ آبان گفت: دومین جلسه برنامه‌ریزی برای راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور اعضای مربوطه در استانداری برگزار شد و برنامه‌ریزی‌ها با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و قرار بر این است که در روز ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی، همه در کنار هم مانند ماه‌های گذشته انزجار خود را از دولت جنایت‌کار آمریکا اعلام کنیم.

وی با اشاره به سابقه جنایات آمریکا علیه کشورمان افزود: جنایت آمریکا مختص به روز ۱۳ آبان نبوده است؛ بحث تبعید امام، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی از جمله این جنایت‌هاست، اما جنایت آمریکا حتی قبل از انقلاب نیز به صورت مخفیانه بر کشور ما روا داشته شده و با شروع انقلاب، دشمنی به صورت آشکار وارد مرحله دیگری شد و این جنایت‌ها همچنان بر کشور ما ادامه دارد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به شرایط امروز منطقه تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که تحریم به سمت محاصره رفته و تعدادی از افراد ما زیر سایه این جنایت‌ها به شهادت رسیده‌اند و اتفاقاتی نیز در منطقه در حال وقوع است؛ بنابراین جنایت‌های آمریکا مختص به یک روز نیست، بلکه در سال‌های گذشته و قرن گذشته بر ما روا داشته شده و همچنان ادامه دارد.

نجاتی با تأکید بر ضرورت حضور گسترده مردم در این مراسم خاطرنشان کرد: در برابر این جنایت‌ها، مردم باید حضور پیدا کنند و اعلام انزجار خود را نشان دهند؛ هرچه حضور مردم گسترده‌تر باشد، از اقشار مختلف از دانش‌آموز و دانشجو و کارمند گرفته تا کشاورز و بازاری، یقیناً این اعلام انزجار در روز ۱۳ آبان که به نام روز مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده، به منصه ظهور خواهد رسید.

وی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان می‌تواند معادلات دشمن را مانند همیشه تغییر دهد، ادامه داد: برنامه زمانی و مکانی این مراسم در جلسات با دستگاه‌های مربوطه در حال بررسی است و مسیری انتخاب خواهد شد که مردم به خوبی به آن دسترسی داشته باشند و مکان مناسبی برای برگزاری این مراسم باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در پایان با اشاره به اینکه راهپیمایی امسال پرشورتر و باشکوه‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود، گفت: در رابطه با مسیر راهپیمایی با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌ها صورت خواهد گرفت تا همه مردم از جزئیات این مراسم مطلع شوند و حضوری گسترده داشته باشند.