به گزارش خبرنگار مهر٬ سرهنگ رضا حیدرپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به میزبانی استان از پیکر مطهر ۶ شهید گمنام اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، این شهدا شانزدهم آبان‌ماه وارد استان خواهند شد.

وی افزود: آیین استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام با حضور مردم و مسئولان، ساعت ۹:۳۰ صبح در فرودگاه بین‌المللی بوشهر برگزار می‌شود.

آرام گرفتن شهدا در پنج روستای استان

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با تشریح برنامه تشییع و تدفین شهدا بیان کرد: از مجموع ۶ شهید گمنامی که وارد استان می‌شوند، پنج شهید در شهرستان‌های مختلف بوشهر تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

حیدرپور ادامه داد: روستای پرک در شهرستان کنگان، روستای بابامبارکی در شهرستان جم، روستای درویشی در شهرستان دشتی، روستای زیارت در شهرستان دشتستان و روستای دویره در شهرستان بوشهر، میزبان پیکرهای مطهر این شهدای والامقام خواهند بود.

وی با اشاره به اهمیت حضور شهدای گمنام در مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: خاکسپاری این شهدا در روستاهای استان، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و پیوند بیشتر نسل‌های امروز با حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس خواهد بود.

افزایش شهدای گمنام بوشهر به ۱۸۴ نفر

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر در ادامه به وضعیت شهدای گمنام و یادمان‌های استان اشاره کرد و گفت: با ورود و تدفین شهدای جدید، شمار شهدای گمنام استان بوشهر به ۱۸۴ شهید خواهد رسید.

حیدرپور اضافه کرد: همچنین با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تدفین این شهدا، تعداد یادمان‌های شهدای گمنام استان از ۸۳ به ۸۸ یادمان افزایش پیدا می‌کند.