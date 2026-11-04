https://mehrnews.com/x3dwrz ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ کد مطلب 6999922 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ ادای احترام وزیر میراث فرهنگی به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب میناب- سید رضا صالحی امیری با حضور در گلزار شهدای دانش آموز میناب، یه مقام شامخ شهیدان میناب ادای احترام کرد. دریافت 9 MB کد مطلب 6999922 کپی شد مطالب مرتبط برداشت میوه جم در میناب آغاز شد لزوم تغییر رویکرد کشاورزی در میناب/صنایع کوچک جدی گرفته شود سخنان وزیر میراث فرهنگی در گلزار شهدای میناب نجات ۲ سرنشین قایق در حال غرق شدن توسط مرزبانان میناب برچسبها هرمزگان میناب.هرمزگان مدرسه شجره طیبه میناب
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