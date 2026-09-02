نجات ۲ سرنشین قایق در حال غرق شدن توسط مرزبانان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس زینلی در تشریح این خبر اظهار داشت: تیم گشت دریایی پایگاه دریابانی میناب حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، یک فروند قایق در حال غرق شدن را مشاهده و بلافاصله برای امدادرسانی وارد عمل شد.

وی افزود: مرزبانان با حضور به‌موقع در محل و رعایت نکات ایمنی، ۲ سرنشین قایق را از آب خارج کرده و از خطر غرق‌شدن نجات دادند.

جانشین پایگاه دریابانی میناب خاطرنشان کرد: مرزبانان علاوه بر مأموریت خطیر حراست از مرزهای آبی کشور، همواره در کنار مردم و مرزنشینان حضور داشته و در مواقع ضروری برای امدادرسانی و حفظ جان هموطنان با تمام توان وارد عمل می‌شوند.