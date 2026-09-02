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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

نجات ۲ سرنشین قایق در حال غرق شدن توسط مرزبانان میناب

نجات ۲ سرنشین قایق در حال غرق شدن توسط مرزبانان میناب

میناب- جانشین پایگاه دریابانی میناب از نجات جان ۲ سرنشین یک فروند قایق در حال غرق شدن توسط دریابانان این پایگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس زینلی در تشریح این خبر اظهار داشت: تیم گشت دریایی پایگاه دریابانی میناب حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، یک فروند قایق در حال غرق شدن را مشاهده و بلافاصله برای امدادرسانی وارد عمل شد.

وی افزود: مرزبانان با حضور به‌موقع در محل و رعایت نکات ایمنی، ۲ سرنشین قایق را از آب خارج کرده و از خطر غرق‌شدن نجات دادند.

جانشین پایگاه دریابانی میناب خاطرنشان کرد: مرزبانان علاوه بر مأموریت خطیر حراست از مرزهای آبی کشور، همواره در کنار مردم و مرزنشینان حضور داشته و در مواقع ضروری برای امدادرسانی و حفظ جان هموطنان با تمام توان وارد عمل می‌شوند.

کد مطلب 6935719

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