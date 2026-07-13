برداشت میوه جم در میناب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام بهرامی اظهار کرد: برداشت میوه گرمسیری جم در باغ‌های شهرستان میناب آغاز شد و بیش از دو و نیم تُن میوه جم برداشت شود.

بهرامی گفت: درخت جم به صورت پراکنده در باغ‌های میناب وجود دارد.

وی افزود: میوه درخت جم به رنگ قرمز تیره و تقریباً همرنگ گیلاس و مزه آن ترش و شیرین است.

بهرامی افزود: درخت جم بومی کشورهای هند، سری لانکا، بنگلادش و اندونزی است و در نوار ساحلی و گرمسیری دنیا کشت می‌شود.

وی گفت: این میوه برای فروش به بازارهای استان ارسال می‌شود.

برداشت جم تا اواخر مردادماه ادامه دارد.

میوه جم موجب کاهش قند خون و سرعت جذب کربوهیدرات ها، بهبود عملکرد پانکراس و سلامت قلب می‌شود.