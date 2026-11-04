به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی، پیش از ظهر امروز در اجتماع راهپیمایان ۱۳ آبان در میدان شورا شهر کرمان، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و آنچه شکست راهبردی آمریکا در تقابل با ایران خواند، اظهار کرد: دشمنان بدانند ملت ایران در جنگ نظامی پیروز شده است و آمریکا به هیچ وجه قادر به جبران شکست‌های راهبردی خود نخواهد بود.

وی هشدار داد: اگر دشمنان بار دیگر اقدامی علیه کشورمان انجام دهند، پاسخ ایران فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف در جامعه از طریق تحریم و جنگ اقتصادی افزود: اگر تصور می‌کنند با فشارهای اقتصادی می‌توانند میان مردم ایران شکاف ایجاد کنند، بدانند ملت ایران با بصیرت از این شرایط عبور خواهد کرد.

سردار جوانی، در بخش دیگری از سخنان خود با خطاب قرار دادن ترامپ گفت: تو می‌گویی ایران باید تسلیم شود، اما اگر تصور می‌کنی از مسیری که انتخاب کرده‌ای به پیروزی می‌رسی، بدان که خداوند این راه را بر تو بسته است و مسیر پیش روی ملت ایران، حرکت به سمت قله‌ها، آزادی قدس شریف و ساخت تمدن اسلامی است.

وی با بیان اینکه آینده ایران را روشن می‌بیند، تصریح کرد: این کشور، کشور امام زمان(عج) است و در نهایت به دست ایشان خواهد رسید.

۱۳ آبان؛ نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، این مناسبت را از افتخارات ملت ایران دانست و اظهار کرد: مردم ایران دارای پیشینه تمدنی و فرهنگی پویا و پیشرو هستند و یکی از فضیلت‌های برجسته آنان، استقامت و ایستادگی در برابر بیگانگان و قدرت‌های استکباری است.

وی با تشریح مفهوم استکبارستیزی، زورگویی، قلدری و به بردگی کشاندن ملت‌های جهان را از ویژگی‌های این تفکر برشمرد و گفت: در طول تاریخ، گاهی فردی مانند فرعون و گاهی جریانی سیاسی مانند آمریکا نماد چنین تفکری بوده است، اما ملت ایران همواره در برابر این رویکرد ایستادگی کرده است.

سردار جوانی، با اشاره به اینکه این ایستادگی تا شکست و کنار رفتن سلطه استکبار به سرکردگی آمریکا ادامه خواهد داشت، به وقایع تاریخی ۱۳ آبان پرداخت و افزود: در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳، امام خمینی(ره) به دلیل ایستادگی در برابر نفوذ آمریکا و تلاش برای خارج کردن قدرت از دست این کشور، از سوی رژیم پهلوی تبعید شدند.

وی با اشاره به روایت مربوط به انتقال امام خمینی(ره) به ترکیه گفت: زمانی که در هواپیما از ایشان پرسیده شد چرا تبعید می‌شوند، پاسخ دادند جرم من استقلال کشورم است.

انقلاب اسلامی واکنشی به دخالت‌ها و ظلم‌های آمریکا بود

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با یادآوری حادثه ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ و به خاک و خون کشیده شدن دانش‌آموزان توسط رژیم پهلوی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با ایستادگی مردم و به‌ویژه حضور جوانان و نوجوانان به پیروزی رسید.

جوانی، با اشاره به برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه انقلاب اسلامی آغازگر دشمنی با آمریکا بوده است، گفت: چنین برداشتی درست نیست؛ انقلاب اسلامی در واکنش طبیعی ملت ایران به ظلم‌ها و دخالت‌های آمریکا شکل گرفت و به پیروزی رسید، اما آمریکایی‌ها همواره تلاش کردند شرایط را به دوران گذشته بازگردانند؛ زمانی که در ایران همه‌کاره بودند.

وی ادامه داد: روند مبارزه با آمریکا در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی ادامه یافت و امام خمینی(ره) نیز با تأیید این اقدام، آن را انقلاب دوم و مهم‌تر از انقلاب نخست نامیدند. از آن زمان، ۱۳ آبان به‌عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی در تاریخ ایران ماندگار شد.

آمریکا به دنبال بازگرداندن سلطه خود بر ایران است

سردار جوانی، با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: آمریکایی‌ها هیچ‌گاه از ایران دست نکشیدند و به تعبیر امام شهید، در پی بلعیدن ایران بودند؛ تا جایی که در نهایت نتوانستند صبر کنند و به کشورمان حمله کردند.

وی با اشاره به اینکه رؤسای جمهور مختلف آمریکا همواره برای از بین بردن نظام اسلامی تلاش کرده‌اند، افزود: با وجود همه این اقدامات، آنها به اهداف خود نرسیدند و همان‌گونه که امام شهید پیش‌بینی کرده بودند، این تلاش‌ها ناکام ماند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تشریح این موضوع گفت: امام شهید به ترامپ گفته بودند که او نیز نمی‌تواند نظام اسلامی را از بین ببرد، اما ترامپ با تکیه بر قدرت مادی و توان نظامی ارتش آمریکا اعلام کرد که چنین اقدامی را انجام خواهد داد.

وی افزود: محاسبات آمریکا در برابر قدرت الهی و ملتی که سلاح اصلی خود را ایمان و شعار الله‌اکبر می‌داند، با شکست مواجه شد و این همان موضوعی بود که امام شهید پیش از این پیش‌بینی کرده و به رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده بودند.

پیش‌بینی سردار سلیمانی درباره سرنوشت پایگاه‌های آمریکا

جوانی ، در ادامه با اشاره به سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و توصیه‌های او به ترامپ گفت: اگر ترامپ به صحبت‌های سردار ما گوش می‌کرد، امروز در باتلاقی که خود ساخته گرفتار نمی‌شد.

وی افزود: اگر ترامپ درک می‌کرد ملت امام حسین(ع) و ملت شهادت به چه معناست، هیچ‌گاه خود را در چنین موقعیتی قرار نمی‌داد. این مسیر، ملت ایران را به همان راه پیروزی پیوند می‌دهد که امام خمینی(ره) درباره آن فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه آمریکایی‌ها به این هشدارها توجه نکردند، اظهار کرد: امروز جهان به اشتباه محاسباتی آنها پی برده و حتی نخبگان آمریکایی در تلاش هستند این کشور را از باتلاقی که در آن گرفتار شده، خارج کنند.

وی همچنین با اشاره به تصور آمریکا درباره همراهی مردم ایران با اهداف این کشور تصریح کرد: آمریکایی‌ها گمان می‌کردند مردم به خیابان‌ها می‌آیند و نظام سقوط می‌کند، اما این اتفاق رخ نداد و خیابان‌ها به صحنه دفاع از کشور تبدیل شد.

حضور مردم در صحنه، محاسبات دشمن را برهم زد

سردار جوانی، با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره جایگاه ملت ایران گفت: امام راحل این ملت را حتی از مردم حجاز در دوران پیامبر اکرم(ص) بهتر دانسته بودند و رهبر شهید نیز شناخت عمیقی از مردم ایران داشتند و فرموده بودند اگر اتفاقی برای کشور رخ دهد، مردم مبعوث می‌شوند و کار را به پایان می‌رسانند.

وی با اشاره به تجمعات شبانه مردم در جریان تحولات اخیر اظهار کرد: این حضورها دنیا را به حیرت واداشته است؛ به‌گونه‌ای که روان‌شناسان و جامعه‌شناسان جهان در تحلیل این رفتار اجتماعی با پرسش‌های جدی مواجه شده‌اند، به‌ویژه اینکه مردم در شرایطی به حضور خود ادامه دادند که موشک‌ها در بالای سرشان شلیک می‌شد.

معاون سیاسی سپاه با تأکید بر روحیه مقاومت مردم ایران گفت: ملت ما از چه چیزی و چه کسی باید بترسد؟ ملتی که خود را پیرو امام حسین(ع) می‌داند، از چیزی هراس ندارد و در برابر دشمن ایستادگی می‌کند.

وی در ادامه با یادآوری سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۷ درباره سرنوشت پایگاه‌های آمریکا افزود: نتیجه همان شد که سردار سلیمانی پیش‌بینی کرده بود؛ امروز باید به وضعیت پایگاه‌های آمریکا نگاه کرد و دید در چه شرایطی قرار گرفته‌اند.

جوانی، در پایان بار دیگر با تأکید بر آینده روشن ایران و نقش جبهه مقاومت در تحولات منطقه گفت: همان‌طور که ملت ایران روزی آمریکا را از کشور بیرون کرد، با کمک جبهه مقاومت و ملت‌هایی که پس از جنگ رمضان بیدار شده‌اند، روزی آمریکا را از غرب آسیا و به‌ویژه منطقه خلیج فارس بیرون خواهیم کرد.