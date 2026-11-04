زاکانی: آمریکا و ترامپ در همه ابعاد شکست خورده‌اند

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم ۱۳ آبان مدعی شد آمریکا و ترامپ امروز در همه ابعاد شکست خورده‌اند.