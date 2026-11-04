دریافت 5 MB کد مطلب 7000002 https://mehrnews.com/x3dwtc ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹ کد مطلب 7000002 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹ زاکانی: آمریکا و ترامپ در همه ابعاد شکست خوردهاند علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم ۱۳ آبان مدعی شد آمریکا و ترامپ امروز در همه ابعاد شکست خوردهاند. کپی شد مطالب مرتبط زاکانی: ملت ایران هوشیار است؛ هیچ خطای محاسباتی پذیرفته نیست زاکانی: «مرگ بر آمریکا» ذکر بزرگ و هویتساز پایداری ملت ایران است جنگ با آمریکا، جنگ ارادههاست؛ باید تابآوری کشور را افزایش دهیم زاکانی: مردم تهران با ایستادگی خود، دشمن را شکست دادند زاکانی: مردم ایران قدردان افتخارآفرینی قهرمانان کشتی هستند از سهمیهبندی تا عرضه مستقیم؛ «تورم صفر» چگونه اجرا میشود؟ پرونده جنایتهای آمریکا علیه ایران در دادگاه بینالمللی به جریان بیفتد برچسبها تهران علیرضا زاکانی ایالات متحده امریکا ترامپ
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