به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظری دوست ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در اسدآباد برگزار شد، اظهار کرد: ۱۳ آبان نماد مقاومت، پایداری و استکبار ستیزی ملت ایران و یادآور سه رویداد مهم تاریخی شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.

وی با بیان اینکه دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران ریشه‌ای اعتقادی و ساختاری دارد، افزود: نظام سلطه به دنبال ایرانی ضعیف و منزوی است اما شجاعت و مقاومت به عنوان دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی موجب شده است تا ملت ایران با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی کند و آن‌ها را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذارد.

فرماندار اسدآباد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی شهرستان در شناسایی و بازداشت عوامل گرداننده یک کانال تلگرامی هتاک در اسدآباد این اقدام را موجب خرسندی شهروندان و خانواده‌های آسیب‌دیده دانست.

نظری دوست با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در ۲۷ ماه گذشته در خصوص فعالیت کانال‌های مخرب که با انتشار مطالب توهین‌آمیز و افترا موجب آسیب اجتماعی به خانواده‌ها می‌شوند، تصریح کرد: از دستگاه قضایی استان و شهرستان انتظار داریم با افرادی که با انتشار مطالب خلاف واقع موجب هتک حرمت شهروندان می‌شوند، با جدیت و مطابق قانون برخورد کنند.

وی ضمن قدردانی از امام جمعه، اعضای شورای تامین، دادستان، سپاه ناحیه و فرماندهی انتظامی اسدآباد بر استمرار هوشیاری و برخورد قاطع با عوامل تخریب‌گر تاکید کرد و از حضور پرشور مردم و دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان قدردانی نمود.