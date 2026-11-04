به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در جمع خبرنگاران گفت: مردم اهواز و سایر شهرستان‌های استان در بخش‌ها، روستاها و شهرها همه امروز به میدان آمدند تا یک بار دیگر انسجام خود را با یکدیگر و همچنین مقاومت، صلابت و ایستادگی خود را نشان دهند.

وی با اشاره به جنایات تاریخی آمریکا تصریح کرد: آمریکای جنایتکار در طول تاریخ جنایت‌های خود، در گوشه‌گوشه جهان مرتکب جنایت فراوانی شده است و امروز ملت بزرگ ایران در مقابل این نظام استکباری و در مقابل بلوک نامشروع رژیم‌های استکباری، یعنی رژیم غاصب صهیونیستی، این‌گونه مقاومت و ایستادگی کرده است.

استاندار خوزستان با ابراز اطمینان از نتیجه مقاومت ملت ایران خاطرنشان کرد: ما مطمئنیم که این مقاومت و ایستادگی به حول و قوه الهی نتیجه خواهد داد و امروز ملت‌های جهان با ما هستند.

موالی‌زاده با اشاره به حمایت پنهان کشورهای مختلف از ایران اظهار داشت: امروز بسیاری از مسئولان کشورهای مختلف نه به صورت آشکار بلکه به صورت پنهان، در ملاقات با مسئولان کشور ما، این ایستادگی ملت بزرگ ایران را می‌ستایند و این نکته بسیار مهمی است.

استاندار خوزستان با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان تصریح کرد: امروز سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز و چند مناسبت دیگر است؛ سخنرانی حضرت امام به مناسبت مقابله با کاپیتولاسیون، روز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش‌آموز، همه و همه نشان‌دهنده نمونه مشخصی از زورگویی، زیاده‌خواهی و جنایت دیرینه استکبار جهانی است و ملت بزرگ ایران این‌چنین در مقابل این نظام و استکبار جهانی ایستاده است.