به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، هم‌زمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با حضور در دانشگاه شهید بهشتی، ضمن بازدید از پژوهشکده لیزر و پلاسما و بررسی بخش‌های آسیب‌دیده این مجموعه، با حضور در دانشکده مهندسی هسته‌ای به مقام شهدای اقتدار و علم دانشگاه ادای احترام کرد.

در ادامه این برنامه، نشست دیدار و گفت‌وگوی شهردار تهران با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «مردم می‌خواهند زندگی کنند؛ برای زندگی باید در مقابل دشمن ایستاد» در تالار بهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی برگزار شد.

در این نشست، سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، معاونان دانشگاه، جمعی از رؤسای دانشکده‌ها و مدیران شهرداری تهران و جمع زیادی از دانشجویان حضور داشتند.

‌تأکید بر ابعاد چندگانه اقتدار ملی

سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، در ابتدای این نشست ضمن تبریک و گرامیداشت روز ۱۳ آبان، با اشاره به ابعاد مختلف اقتدار ملی اظهار داشت: اقتدار مفهومی چندبعدی است و مؤلفه‌هایی همچون اقتدار دفاعی و بازدارندگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی را در بر می‌گیرد. امروز اگرچه کشور در حوزه دفاعی و بازدارندگی دستاوردهای ارزشمندی داشته است، اما برای دستیابی به اقتدار پایدار باید سایر ابعاد قدرت ملی نیز به‌صورت هم‌زمان تقویت شوند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اقتدار اقتصادی و اجتماعی افزود: نمی‌توان از اقتدار کشور سخن گفت، اما نسبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن بی‌تفاوت بود. به‌ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، با توجه به هجمه‌های گسترده و جنگ شناختی، نیازمند هوشیاری و نقش‌آفرینی جدی‌تر هستیم.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه اقتدار صرفاً از مسیر قدرت نظامی و برخورداری از تجهیزات دفاعی حاصل نمی‌شود، تصریح کرد: قدرت علمی نیز به‌تنهایی برای دستیابی به جایگاه اثرگذار در عرصه جهانی کافی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از مؤلفه‌های علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که اقتدار واقعی یک کشور را شکل می‌دهد.

آقامیری در ادامه، دانشجویان را به تأمل درباره مسئولیت و نقش فردی خود در تقویت اقتدار ملی دعوت کرد و گفت: هر یک از دانشجویان باید با نگاهی صادقانه به عملکرد و ظرفیت‌های خود بیندیشند و ارزیابی کنند که در ارتقای اقتدار علمی، دفاعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور چه سهمی دارند و برای آینده چه جایگاهی برای خود در نظر گرفته‌اند.

وی از دانشجویان خواست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره چگونگی ایفای نقش مؤثر در تقویت اقتدار کشور مطرح کنند و تأکید کرد: نظرات و دیدگاه‌های دانشجویان می‌تواند در مسیر کمک به کشور و دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

‌رئیس دانشگاه شهید بهشتی در پایان، ضمن خیرمقدم به دکتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران و هیئت همراه، ابراز امیدواری کرد این نشست زمینه‌ای برای تعامل سازنده میان مدیریت شهری و جامعه دانشگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت فکری و علمی دانشجویان در مسیر ارتقای اقتدار اجتماعی و فرهنگی شهر تهران باشد.

این برنامه در ادامه با سخنان دکتر علیرضا زاکانی و طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های دانشجویان درباره مسائل روز کشور دنبال شد.