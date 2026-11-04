به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر اکبری در مراسم ۱۳ آبان و در جمع دانش‌آموزان و مدیران شهرستان با اشاره به سه مناسبت تاریخی این روز شامل تبعید امام خمینی(ره)، شهادت دانشجویان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، بر ضرورت شناخت ابعاد تاریخی و هویتی این رویدادها تأکید کرد.

وی با اشاره به تقارن این ایام با فاطمیه، اظهار کرد: محبت و ارادت به حضرت زهرا(س) باید در رفتار و سبک زندگی ما نمود پیدا کند و یکی از جلوه‌های واقعی پیروی از اهل‌بیت(ع)، توجه به نماز و قرار دادن آن در اولویت زندگی است.

وی همچنین افزود:حجاب برای دختران باید با نگاه دینی، اسلامی و زهرایی مورد توجه قرار گیرد، نه صرفاً به‌عنوان مسئله‌ای ظاهری و شکلی.

فرمانده سپاه ناحیه نور در ادامه با تشریح ابعاد تاریخی و هویتی تسخیر سفارت آمریکا، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را از عوامل شکل‌گیری و تعمیق دشمنی ملت ایران با آمریکا دانست و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و هم‌زمان با ارتباط مسئولان آمریکایی با شاه فراری، نگرانی از تکرار کودتا در میان مردم وجود داشت.

سرهنگ اکبری با اشاره به حضور دانشجویان پیرو خط امام(ره) در سفارت آمریکا افزود: دانشجویان پس از ورود به سفارت و مشاهده اسناد و ارتباطات موجود، دریافتند که این مکان صرفاً یک سفارتخانه نیست، بلکه مرکزی برای اقدامات علیه انقلاب اسلامی است؛ از همین رو در آنجا مستقر شدند و اسناد امحاشده را نیز احیا و بازسازی کردند.

وی با تبیین مفهوم استکبار، خودبرتربینی همراه با تجاوز به حقوق دیگر ملت‌ها و غارت منابع آنان را از ویژگی‌های نظام سلطه دانست و با اشاره به رویکرد آمریکا در قبال کشورهای مستقل، تصریح کرد: در برابر چنین مستکبری باید ایستادگی کرد و انقلاب اسلامی این مسیر را بازتعریف کرده است.

فرمانده سپاه ناحیه نور در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت تحقق ایران قوی، خاطرنشان کرد: رهبر شهیدمان همواره بر قوی شدن ایران تأکید داشتند و امروز همه مسئولان و مردم باید در عرصه‌های علمی، سیاسی، نظامی و مدیریتی برای ساختن ایرانی قدرتمند تلاش کنند؛ چراکه استکبار زمانی از ملت‌ها دست برمی‌دارد که با قدرت و اقتدار آنان مواجه شود.

سرهنگ اکبری همچنین با اشاره به حضور قریب به ۸ ماهه‌ مردم در میدان و حمایت از نیروهای مسلح کشور، این اتحاد و ایستادگی را عامل بازگشت نقشه‌های دشمنان به سوی خودشان دانست و تأکید کرد: این مسیر ایستادگی باید ادامه یابد و حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، نمونه‌ای از استمرار این مقاومت است.

در پایان مراسم ضمن قرائت قطعنامه ، پرچم آمریکا و اسرائیل جنایتکار به آتش کشیده شد.