به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید از رویداد المپیک فناوری ۲۰۲۶ که تا ۱۴ آبان‌ماه در پارک فناوری پردیس برپا است، در جمع خبرنگاران به تشریح تازه‌ترین برنامه‌ها، زیرساخت‌ها و جهت‌گیری‌های این معاونت پرداخت و تأکید کرد که پیشرفت علمی کشور مستلزم اتصال واقعی استعدادها به بدنه صنعت و اقتصاد است.

اتصال استعدادها به مسائل واقعی صنعت



افشین با بیان اینکه صرفِ شناسایی نخبگان و کسب مدال در رقابت‌های علمی تضمین‌کننده پیشرفت فناوری کشور نیست، توضیح داد: این افراد باید فرصت پیدا کنند دانش خود را کاربردی کرده و وارد عرصه حل مسائل واقعی صنعت شوند.



او حکمرانی علم و فناوری را به فرایند «ساخت افزایشی» تشبیه کرد و افزود: همان‌طور که در این روش، قطعه نهایی از روی هم قرار گرفتن لایه‌ها با اتصالات باکیفیت ساخته می‌شود، در حکمرانی علم و فناوری نیز لایه‌های گوناگون باید به شکلی پیوسته شکل بگیرند. معاون علمی با اشاره به استمرار این حمایت‌ها یادآور شد که از سال گذشته با ایجاد باشگاهی برای برگزیدگان المپیک، زمینه اتصال آن‌ها به شرکت‌ها و چالش‌های واقعی فراهم شده است.



به گفته وی، زنجیره پیشرفت از کشف استعداد آغاز شده و با تولید دانش، نوآوری، پیوند دانشگاه با صنعت و در نهایت خلق ثروت و اقتدار ملی تکمیل می‌شود.

وی همچنین به حوزه امنیت سایبری اشاره کرد و از نقش توانمندی هکرهای کلاه‌سفید در شناسایی آسیب‌پذیری سامانه‌های اجرایی و ارتقای تاب‌آوری کشور خبر داد.

افشین در پاسخ به پرسشی درباره توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های آزمایشگاهی حوزه کوانتوم اظهار کرد: وقتی درباره فناوری کوانتوم صحبت می‌کنیم، تجهیزات آزمایشگاهی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. خوشبختانه با برنامه‌ریزی معاونت علمی، سه آزمایشگاه در این حوزه به کشور اضافه شده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم در تأمین تجهیزات پیشرفته گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مختلف در زمینه دسترسی به تجهیزات مواجه است، توانسته‌ایم این زیرساخت‌ها را در داخل کشور ایجاد کنیم. حتی یکی از دانشگاه‌هایی که پیش‌تر در این زمینه فعالیت مناسبی داشته، اکنون در حال ساخت تجهیزات مورد نیاز است و می‌تواند دانش و توانمندی خود را در اختیار دانشگاه‌های دیگر نیز قرار دهد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دستاوردهای این سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت قابل مشاهده نیست، ادامه داد: ممکن است نتایج این اقدامات را پنج سال آینده ببینیم؛ چراکه دانشجویانی که با این تجهیزات کار می‌کنند و آموزش می‌بینند، در آینده به افرادی تبدیل می‌شوند که خود صاحب این فناوری خواهند بود. علم و فناوری فرایندی تدریجی، اما مستمر است.



ورود معاونت علمی به مقوله کاهش مصرف سوخت خودروها



معاون علمی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به بازدیدهای اخیر از خودروسازان (سایپا و ایران‌خودرو) و برنامه‌های آتی برای بازدید از دو خودروساز دیگر اشاره کرد و گفت: اصلاح مصرف انرژی در خودروها از اولویت‌های جدی دولت است. وی با تأکید بر اینکه خودروهای تولیدی دست‌کم دو دهه در چرخه مصرف باقی می‌مانند، هشدار داد که هرگونه تأخیر در اصلاح فناوری خودرو به معنای تداوم مصرف بالای سوخت در سال‌های آتی خواهد بود.



افشین از پیگیری تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صمت برای تأسیس مراکز نوآوری و رصد فناوری خودرو خبر داد و افزود که مأموریت کاهش مصرف بنزین با استفاده از چرخه‌های پیشرفته موتور (مانند چرخه اتکینسون) به معاونت علمی واگذار شده است.



وی همچنین یادآور شد: مصرف سوخت تنها به موتور محدود نبوده و مواردی چون سیستم انتقال قدرت، آیرودینامیک، وزن و اصطکاک قطعات نیز در آن دخیل هستند. در همین راستا، وی از تدوین آیین‌نامه‌ای مشترک با وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد برای معرفی «خودروی سال» با ویژگی‌های دوستدار محیط‌زیست و کم‌مصرف خبر داد.



طرح «رویای علم ایران» و حمایت از ایده‌های مرزشکن



افشین با اشاره به دسته‌بندی سخنان رهبر انقلاب در ۱۳ بخش که ۸ حوزه آن مستقیماً بر عهده معاونت علمی است، بر اهمیت بنیادین علوم پایه تأکید کرد و گفت هیچ انقلابی صنعتی بدون انقلاب علمی رخ نمی‌دهد و علوم پایه فونداسیون این پیشرفت است.



وی با اعلام اینکه بنیاد علم از پژوهش‌های مرزشکن حمایت می‌کند، توضیح داد : مرزشکنی به معنای بهبود فناوری‌های موجود نیست، بلکه تغییر پارادایم و کنار گذاشتن چارچوب‌های پیشین (مانند نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ) است. در همین راستا، طرح «رویای علم ایران» طی یک سال گذشته آماده شده و کارگاه‌های تبیین آن از هفته آینده کلید خواهد خورد.