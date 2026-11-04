به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به تشدید تنش‌ها در غرب آسیا گفت چین آماده است همکاری و رایزنی با ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه را تقویت کند.

وی تأکید کرد پکن از حل‌وفصل سیاسی مسئله یمن حمایت می‌کند و برای دستیابی به راه‌حلی مناسب و جامع درباره بازگشایی تنگه هرمز تلاش خواهد کرد.

مائو نینگ در ادامه ابراز امیدواری کرد کشورهای منطقه خلیج فارس به اصول احترام متقابل و حسن همجواری پایبند باشند و با همکاری یکدیگر، معماری امنیتی جدیدی مبتنی بر امنیت مشترک، جامع، پایدار و همکاری‌محور ایجاد کنند.

چین در ماه‌های گذشته و هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا، بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی و مذاکره تأکید کرد. پکن که از شرکای مهم اقتصادی ایران به شمار می‌رود، خواستار جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و حفظ امنیت مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی به‌ویژه تنگه هرمز است.

در همین راستا، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۲ نوامبر ۲۰۲۶) در پکن با مقام‌های امنیتی ایران و عربستان سعودی به‌صورت جداگانه دیدار و درباره تحولات منطقه رایزنی کرد. چین همچنین از اعزام نماینده ویژه خود در امور خاورمیانه به ایران، عمان و عربستان برای پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها خبر داده است.