فارن پالسی: جنگ علیه ایران جهان را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فارن پالسی در گزارشی تاکید کرد که جنگ علیه ایران به جای تضعیف این کشور باعث تقویت آن می شود چرا که به تهران آموخته است اهرم تنگه هرمز و هدف قرار دادن هم پیمانان آمریکا در منطقه می تواند هزینه های اقتصادی و روانی سنگینی بر تمام طرف ها تحمیل کند.

بر اساس این گزارش، پایان جنگ بدون به اصطلاح اعمال بازدارندگی در قبال ایران می تواند قدرت منطقه ای و بین المللی این کشور را با وجود ضربات نظامی وارد آمده، تقویت کند.

فارن پالسی اضافه کرد، جنگ علیه ایران می تواند به مثابه یک نفطه عطف تاریخی در بازتعریف قواعد جغرافیای سیاسی به شمار رود. پیامدهای این جنگ از میادین نبرد عبور کرده و باعث باز ترسیم موازین قدرت در منطقه و جهان از جمله تقویت توان ایران برای تهدید دشمنان خود در کنار احتمال گسترش نفوذ نظامی چین می شود.

بر اساس این گزارش، حتی انجام چند حمله موفق و اصابت چند موشک می تواند بخش های انرژی، تجارت، سرمایه گذاری و گردشگری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را تهدید کند چرا که این کشورها به عنوان یک منطقه امن شناخته شده اند. کشروهای مذکور بعد از مشخص شدن محدودیت های آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمایت از آنها شروع به خرید پهپادهای ترکیه کردند و برخی دیگر به سمت چین و اوکراین رفتند. ممکن است اسرائیل نیز به سیاست ایجاد مناطق حائل در غزه، لبنان و سوریه و اجرای حملات پی در پی علیه دشمنان خود روی بیاورد که نیازمند هزینه های نظامی و اجتماعی طولانی مدت است که می تواند اقتصاد اسرائیل را فرسوده کرده و به بخش تکنولوژی آن ضربه بزند. این عملیات ها می تواند باعث انزوای بیشتر تل آویو و تعمیق اختلافات با آمریکا شود.