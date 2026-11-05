به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عمان اعلام کرد که بدر البوسعیدی وزیر خارجه این کشور طی گفتگوی تلفنی امروز با سید عباس عراقچی همتای ایرانی اش در خصوص تفاهمات عملی و سیاسی و فنی برای از سر گیری حرکت کشتی ها در تنگه هرمز و پایان دادن به جنگ در منطقه رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در خصوص آخرین تلاش ها و رایزنی ها برای آرام کردن اوضاع منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

آنها تاکید کردند که این توافقات باید بر اساس احترام به حاکمیت کشورها، در نظر گرفتن منافع مشروع تمام طرف ها و زمینه سازی برای از سرگیری مسیرهای گفتگو با هدف حل مسائل باقی مانده صورت بگیرد. همچنین انتقال از مرحله کاهش تنش به تثبیت توافقات پایدار بر پایه تضمین امنیت گذرگاه های دریایی و ممانعت از وقوع درگیری های مجدد بسیار مهم است.

خبرگزاری عمان نیز تاکید کرد که در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت ایجاد سازوکار مشترک برای تضمین امنیت گذرگاه های تجاری بین المللی تصریح شد.