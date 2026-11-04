اکبر بهنام‌جو در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگار مهر، این روز را یادآور ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری دانست و بر تداوم مسیر استقلال‌طلبی و مقابله با نظام سلطه تأکید کرد.

استاندار قم با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه اظهار کرد: تحولات سال‌های اخیر و رویدادهای پیش‌آمده، بیش از گذشته ماهیت استکباری دولت آمریکا و رویکردهای سلطه‌طلبانه آن را برای ملت‌ها آشکار کرده است.

وی با بیان اینکه مخالفت با سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا دیگر محدود به مرزهای ایران نیست، افزود: امروز مخالفت با رویکردهای استکباری ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و به موضوعی فراتر از یک مطالبه ملی تبدیل شده است.

بهنام‌جو با اشاره به جایگاه اندیشه‌های انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: آرمان‌های انقلاب اسلامی در زمینه مقابله با نظام سلطه و دفاع از استقلال ملت‌ها، اکنون در میان ملت‌های آزادی‌خواه بازتاب یافته و به گفتمانی فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران تبدیل شده است.

پیام استکبارستیزی، جهانی شده است

استاندار قم با تأکید بر ماهیت فراملی آرمان‌های ضداستکباری انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: پیام این آرمان‌ها تنها به یک خواسته ملی محدود نمی‌شود، بلکه بیانگر مطالبه ملت‌ها برای دستیابی به عدالت، استقلال و رهایی از سلطه قدرت‌های بزرگ است.

وی با اشاره به ضرورت بازخوانی حوادث تاریخی ۱۳ آبان بیان کرد: سیزدهم آبان فرصتی برای مرور مسیر پرافتخار ملت ایران و یادآوری ارزش‌هایی است که در جریان مبارزه با سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری شکل گرفته است.

بهنام‌جو با یادآوری سه رویداد مهم تاریخی این روز گفت: تبعید حضرت امام خمینی(ره)، کشتار دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا از جمله رخدادهایی است که ۱۳ آبان را در تاریخ معاصر ایران به نمادی از عزت‌خواهی، استقلال‌طلبی و استکبارستیزی تبدیل کرده است.

وی همچنین بر ضرورت تداوم این مسیر در نسل‌های آینده تأکید کرد و افزود: استمرار راه انقلاب اسلامی نیازمند بصیرت، وحدت، آگاهی و حضور مسئولانه نسل‌های امروز و آینده است.

حضور مردم، مسیر استقلال را استمرار می‌بخشد

استاندار قم در بخش دیگری از پیام خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان را به مردم شریف استان قم، دانش‌آموزان، دانشجویان و جامعه فرهنگی و دانشگاهی استان تبریک گفت.

بهنام‌جو همچنین از حضور آگاهانه و پرشور مردم در صحنه‌های دفاع از استقلال و عزت ایران اسلامی قدردانی کرد و این حضور را در امتداد مسیر پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی در پایان بر اهمیت پایبندی به آرمان‌های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری تأکید کرد و یوم‌الله ۱۳ آبان را فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت روحیه استقلال‌خواهی و استکبارستیزی عنوان کرد.