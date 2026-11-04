به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های اسنوکر بین‌المللی ۲۰۲۶ که به میزبانی نانجینگ چین در حال برگزاری است، حسین وفایی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف «فن ژنگ‌یی» رفت و با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب حریف چینی خود شد.



با این نتیجه، نماینده اسنوکر ایران از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماند و به حضور خود در این رقابت‌ها پایان داد.



وفایی پیش از این با ثبت سه پیروزی ارزشمند برابر نمایندگانی از انگلیس و چین، خود را به جمع هشت بازیکن برتر مسابقات رسانده بود.



ملی‌پوش اسنوکر ایران در نخستین دیدار خود در راند دوم، «استوارت کارینگتون» از انگلیس را با نتیجه قاطع ۶ بر صفر شکست داد و در ادامه با برتری ۶ بر ۲ مقابل «مارک سلبی»، چهره سرشناس اسنوکر جهان و نفر چهارم رنکینگ جهانی، جواز حضور در جدول اصلی و جمع ۱۶ نفر برتر را کسب کرد.



حسین وفایی روز گذشته نیز در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۶ بر ۳ از سد «سی جیاهویی» از چین گذشت تا راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.