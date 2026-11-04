دریافت 2 MB کد مطلب 7000379 https://mehrnews.com/x3dwCT ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵ کد مطلب 7000379 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵ شکار MQ9 در آسمان تنگه هرمز؛ پهپاد آمریکایی سرنگون شد تصویری از انهدام پهپاد MQ9 در آسمان تنگه هرمز در سحرگاه امروز منتشر شده است. کپی شد مطالب مرتبط برنامه وزارت دفاع برای آرایش جدید جنگی دشمن چیست؟ اطلاعات تکمیلی از حمله پهپادی به یک لنج در آبهای هرمزگان به نمایش درآمدن پهپاد شاهد ۱۳۶ در رزمایش جان فدایان ایران یاسوج متفکرآزاد: اخراج آمریکا از منطقه وارد مرحله عمل شده است انهدام پهپاد سعودی بر فراز یمن برچسبها سرنگونی پهباد آمریکایی سقوط پهباد حمله پهبادی تنگه هرمز
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