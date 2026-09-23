انهدام پهپاد سعودی بر فراز یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یک فروند پهپاد شناسایی مسلح وینگلونگ ۲ متعلق به عربستان سعودی، هنگام انجام مأموریتهای خصمانه در حریم هوایی منطقه المخاء رهگیری و منهدم شد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد شناسایی مسلح «وینگلونگ ۲» متعلق به عربستان در حریم هوایی المخاء خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یک فروند پهپاد شناسایی مسلح وینگلونگ ۲ متعلق به عربستان سعودی، هنگام انجام مأموریتهای خصمانه در حریم هوایی منطقه المخاء رهگیری و منهدم شد.
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