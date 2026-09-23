انهدام پهپاد سعودی بر فراز یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یک فروند پهپاد شناسایی مسلح وینگ‌لونگ ۲ متعلق به عربستان سعودی، هنگام انجام مأموریت‌های خصمانه در حریم هوایی منطقه المخاء رهگیری و منهدم شد.





