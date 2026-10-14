برنامه وزارت دفاع برای آرایش جدید جنگی دشمن چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی در دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن تشکر از همراهی ارزشمند سردار ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با وزیر پیشنهادی دفاع در این نشست، این همراهی را نشانه انسجام و روحیه خوب بین نیروهای مسلح کشور خواند و گفت: بنده وزیر پیشنهادی را از جهت سوابق موثری که در حوزه ساخت تسلیحات و صنایع دفاعی داشتند، را گزینه مناسبی برای وزارت دفاع می‌بینم. در برنامه‌های پیشنهادی هم برنامه خوب و سوابق ارزشمندی دارند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس در ادامه با بیان اینکه در حوزه اقتصادی وزارت دفاع حرف و حدیث‌ها زیاد است، عنوان کرد: متأسفانه تا به امروز بر این حوزه نظارتی صورت نگرفته و مسائل زیاد است و انتظار است که ساماندهی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه خطاب به وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: با توجه به اینکه شما وزیر دولت هستید، اگر روزی در موقعیت علی‌الاصول قرار بگیرید و بین حکم رهبر انقلاب و سیاست دولت تفاوتی باشد، به صراحت اعلام کنید که شما کجا می‌ایستید!؟

رضایی همچنین با اشاره به اینکه درحال حاضر در کشور به موشک و پهباد نیاز داریم، از وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخواست کرد یک زمانبندی به نمایندگان مجلس ارائه کند که دقیقا چه کارهایی در این زمینه خواهد کرد تا نمایندگان بتوانند یک ارزیابی عملیاتی داشته باشند که یک سال دیگر وزارت دفاع دقیقاً کجاست!؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به عملکرد پدافند در یک سال اخیر، از وزیر پیشنهادی خواست اگر برنامه مشخصی در این زمینه دارد، ارائه دهد.