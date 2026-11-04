به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و دکتر سمیعی نژاد رئیس سازمان ایمیدرو، از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان شرکت برتر حوزه پدافند غیرعامل تجلیل شد.

در این مراسم که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد، از میان مجموعه های صنعتی و ‌معدنی در سطح کشور، ۳ شرکت گل گهر سیرجان، فولاد مبارکه اصفهان و ایمپاسکو به عنوان شرکت های برتر حوزه پدافند غیرعامل معرفی و با اهدای لوح سپاس از سوی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، از آنان تجلیل شد.

این عنوان به پاس اقدامات مؤثر در اجرای الزامات پدافند غیرعامل، صیانت از زیرساخت‌ها، افزایش آمادگی و ارتقای تاب‌آوری، به شرکت گل گهر اختصاص یافت.