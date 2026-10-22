نخبگان هوش مصنوعی کشور در گل گهر گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کنفرانس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران صبح چهارشنبه ۲۹ مهر با حضور صاحب نظران و نخبگان حوزه هوش مصنوعی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی سیرجان و با حمایت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سالن پردیس امید این شرکت کلید خورد.

در این کنفرانس که دکتر نورالله زاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، دکتر چیت ساز معاون وزیر ارتباطات، دکتر تقی پور و دکتر طاهری رئیس و نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی و دکتر زاهدی رئیس انجمن هوش مصنوعی ایران حضور داشتند، دانشگاهیان و نخبگان هوش مصنوعی کشور به ارائه مقالات و یافته های علمی خود در این حوزه پرداختند.

در افتتاحیه این کنفرانس علمی، دکتر زاهدی، رئیس هیات مدیره انجمن ملی هوش مصنوعی ایران با تجلیل از مدیر عامل شرکت گل گهر گفت: امروز فردی مدیریت این مجموعه پر افتخار را بر عهده دارد که نماد جوان نخبه ایرانی و یک ایرانی وطن دوست است چراکه به تولید و اشتغال جوانان این کشور کمک می کند.

دکتر نورالله زاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و دکتر چیت ساز معاون وزیر ارتباطات نیز آخرین یافته های علمی در حوزه هوش مصنوعی را برای شرکت کنندگان در کنفرانس تشریح کردند.

دکتر آتش افروز، رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان هم طی سخنانی شرکت گل گهر را گل سرسبد صنایع ایران و از بهترین شرکت ها معرفی کرد و گفت: به خاطر وجود گل گهر و میزبانی دانشگاه صنعتی سیرجان، محوریت اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی بر کاربرد این تکنولوژی در صنایع معدنی به ویژه فولاد و مس متمرکز شده است.

دکتر عتیقی، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نیز با اشاره به جایگاه هوش مصنوعی در عصر حاضر گفت: ما در سند چشم انداز ۱۰ ساله شرکت گل گهر بهره گیری از هوش مصنوعی را با جدیت دیده ایم و از معدود شرکت هایی هستیم که در چارت سازمانی خود ریاست هوش مصنوعی را تشکیل داده و در این حوزه به کمک دانشگاه نیاز داریم.

وی با آرزوی موفقیت و پیروزی برای کشور عزیزمان ایران افزود: اگر قرار باشد ایرانی سرافراز داشته باشیم باید به وظیفه ای که داریم به خوبی عمل کنیم و ما این قول را می دهیم که در حوزه تولید و اقتصاد به وظیفه خود به خوبی عمل کنیم.

گفتنی است این کنفرانس به مدت دو روز برگزار شد.

