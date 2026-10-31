به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمصطفی رجبی مشهدی، در نشست هم‌اندیشی راهبردهای توسعه پایدار تولید انرژی در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر، ضمن ابراز خرسندی از روند پیشرفت طرح‌های زیرساختی منطقه اظهار داشت: هر بار که به این منطقه سفر می‌کنم، با مشاهده پیشرفت‌ها انرژی می‌گیرم.

وی، با اشاره به اقدامات ارزشمند انجام‌شده در حوزه تولید و مدیریت مصرف انرژی، توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق را قابل قدردانی دانست و از تلاش‌های مجموعه مدیران و کارکنان منطقه قدردانی کرد.

معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به روند احداث دو بلوک جدید نیروگاهی، از پیگیری مستمر طرح‌های توسعه‌ای و نقش نیروهای متخصص، جوان، بومی و دلسوز در پیشبرد این پروژه‌ها ابراز خرسندی کرد و آینده‌نگری مدیران منطقه را در مدیریت چالش‌های تأمین پایدار انرژی مؤثر دانست.

در ادامه این نشست ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، ضمن قدردانی از حمایت‌ها و همراهی وزارت نیرو، بر اهمیت تأمین پایدار انرژی در استمرار تولید و نقش راهبردی صنایع منطقه گل‌گهر در اقتصاد کشور تأکید کرد.

در این نشست مهندس احسان موسی‌احمدی، مدیرعامل شرکت گهر انرژی سیرجان نیز گزارشی از وضعیت تأمین انرژی منطقه، اقدامات انجام‌شده در حوزه تولید و مدیریت مصرف برق و برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌رو ارائه کرد.

همچنین مدیران عامل شرکت‌های منطقه گل‌گهر، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه انرژی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص تقویت زیرساخت‌های تولید، رفع موانع موجود و تأمین پایدار برق مطرح کردند.

این نشست با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری و هم‌افزایی میان وزارت نیرو و شرکت‌های منطقه گل‌گهر، در راستای توسعه پایدار زیرساخت‌های انرژی و پشتیبانی از تولید به کار خود پایان داد.