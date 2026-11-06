حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت کسب سه امتیاز پرسپولیس در هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر فوتبال مقابل فجرسپاسی گفت: نتایج نوسانی فشار روانی زیادی به بازیکنان وارد می‌کند و تیمی که به دنبال قهرمانی است باید تا جای ممکن از این وضعیت فاصله بگیرد. طبیعی است که از چنین تیمی انتظار بیشتری وجود داشته باشد. این تیم بازیکنان خوبی در اختیار دارد و باید بتواند در مسابقات مختلف عملکرد باثبات‌تری داشته باشد. برد و باخت در فوتبال طبیعی است، اما اینکه یک تیم مدعی مدام نتیجه بگیرد و دوباره امتیاز از دست بدهد، اصلاً اتفاق خوبی نیست.

سرمربی پیشین پرسپولیس در خصوص اهمیت کسب بردهای متوالی سرخپوشان افزود: پرسپولیس باید فجرسپاسی را ببرد. این مسابقه برای تیم اهمیت زیادی دارد و بازیکنان باید بدانند که در مسیر قهرمانی نمی‌توانند به راحتی امتیاز از دست بدهند. گرفتن نتایج نوسانی باعث می‌شود بازیکنان با استرس بیشتری وارد مسابقات بعدی شوند و همین موضوع روی کیفیت بازی آنها تأثیر می‌گذارد. وقتی تیمی یک هفته برنده می‌شود و هفته بعد امتیاز از دست می‌دهد، فشار روانی بیشتری را برای جبران نتیجه تحمل می‌کند.

پیشکسوت پرسپولیس با اشاره به نتایج یک تیم مدعی قهرمانی تصریح کرد: تیمی که می‌خواهد قهرمان شود باید تا جایی که امکان دارد روی نوار برد حرکت کند. این مهم‌ترین مسئله‌ای است که پرسپولیس باید به آن توجه داشته باشد. شما نمی‌توانید در یک مسابقه خوب باشید و در بازی بعدی دوباره همه چیز را از دست بدهید. ثبات در نتیجه‌گیری به بازیکنان اعتمادبه‌نفس می‌دهد و شرایط تیم را برای ادامه مسابقات بهتر می‌کند.

درخشان درباره عملکرد کادر فنی نیز گفت: سرمربی باید بتواند در چنین شرایطی به تیم آرامش بدهد و با شناخت نقاط ضعف، مشکلات را برطرف کند. پرسپولیس نباید اجازه دهد اشتباهات یک مسابقه در بازی بعدی هم تکرار شود. بازیکنان هم باید مسئولیت بیشتری بپذیرند و بدانند پیراهن تیمی را بر تن دارند که هوادارانش همیشه انتظار پیروزی دارند. باز هم تاکید می کنم اگر هدف قهرمانی است دیگر جایی برای نوسان و از دست دادن امتیازهای غیرضروری وجود ندارد.