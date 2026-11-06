به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و مس شهربابک در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز جمعه ۱۵ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک و با قضاوت میثم عباسپور به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر شاگردان پیروز قربانی در تیم آلومینیوم به پایان رسید.



دو تیم در نیمه نخست نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند و تلاش‌های آنها برای رسیدن به گل بی‌نتیجه ماند تا بازی با تساوی بدون گل در ۴۵ دقیقه ابتدایی دنبال شود. در جریان این نیمه، علی وطن‌دوست که در دقیقه چهار با دریافت کارت زرد از داور جریمه شده بود، در دقیقه ۲۵ جای خود را به امیرمحمد کریمی داد.



در نیمه دوم نیز دو تیم برای رسیدن به گل برتری تلاش کردند تا اینکه در دقیقه ۷۵ شروین بزرگ روی پاس مهدی مهدوی موفق شد دروازه مس شهربابک را باز کند و تنها گل این مسابقه را به ثمر برساند. این گل در نهایت برای آلومینیوم کافی بود تا شاگردان پیروز قربانی با حفظ برتری خود تا پایان مسابقه، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست بیاورند.



با این نتیجه، آلومینیوم اراک ۱۷ امتیازی شد و با صعود به رده ششم جدول رده‌بندی، جایگاه خود را در نیمه بالایی جدول بهبود بخشید. در سوی مقابل، مس شهربابک با پنج امتیاز همچنان در قعر جدول باقی ماند تا روند ناکامی‌های این تیم ادامه پیدا کند. مس شهربابک با این شکست همچنان تنها تیم لیگ برتر است که در فصل جاری موفق به کسب پیروزی نشده است.