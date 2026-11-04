به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش نادری شامگاه چهارشنبه در مانور پدافند غیرعامل و آمادگی پاسخ به بحران، با یادآوری مانور تمام‌عیار زلزله سال گذشته گفت: چهارمحال و بختیاری پس از کرمان و یزد، سومین استانی بود که این مانور را با سناریوی زلزله ۶ تا ۷ ریشتری برگزار کرد. عملکرد استان در طراحی سناریو و اجرا مورد توجه قرار گرفت و تاکنون ۱۵ استان دیگر این تجربه را اجرا کرده‌اند.

نادری ادامه داد: در این مانور، فرایند ورود و تعیین وضعیت جان‌باختگان به‌صورت مرحله‌ای رصد می‌شد و هماهنگی مناسبی در مدیریت اطلاعات وجود داشت. پس از آن، پزشکی قانونی یک کیت سیار نیز تهیه کرد که امکان ارائه خدمات در محل حادثه را فراهم می‌کند.

وی یکی از محدودیت‌های جدی استان را نبود سردخانه مناسب در معراج شهدای مرکز استان دانست و گفت: با توجه به محدودیت توان مالی شهرداری‌ها، این موضوع نیازمند حمایت دستگاه‌های مسئول است. دو کانتینر برای نگهداری موقت پیش‌بینی شده که یکی ظرفیت ۲۰ کشو دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان تأکید کرد: مانورهای لحظه صفر در شهرستان‌ها به‌صورت دورمیزی و سپس عملیاتی برگزار می‌شود تا کمبودها شناسایی شود. تجربه مانورهای گذشته، هماهنگی دستگاه‌ها را در مواجهه با بارش‌های سنگین، برف، حوادث دی‌ماه و شرایط خاص تقویت کرده است.

نادری در پایان هدف این برنامه‌ها را پیش‌بینی تهدیدات، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای توان پاسخ‌گویی دانست تا در زمان وقوع حوادث، کمترین آسیب متوجه مردم شود.