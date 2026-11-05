به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با ۱۳ آبان روز دانش آموز هنرمندان سینما، تئاتر و موسیقی به شهر میناب رفتند.

در این سفر هنرمندان از مدرسه «شجره طیبه» که مورد تهاجم بی‌رحمانیه رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود و منجر به شهادت تعدادی از دانش آموزان بی‌گناه شده بود، بازدید کردند و برای ادای احترام به گلزار شهدای میناب رفتند.

مریم معترف، داوود فتحعلی بیگی، آتش تقی پور، بابک خواجه پاشا، بهرام ابراهیمی، سپیده سادات حاجی پور، محمد فرشته نژاد، انسیه شاه حسینی، سید سعید سیدزاده، علیرضا حسینی، مهدی کوهیان، میثم زندی، علیرضا استادی، محمود گبرلو، علی شیرمحمدی، سپیده حیدرآبادی از جمله افرادی بودند که در این رویداد حضور داشتند.