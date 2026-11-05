محمدرضا صادقی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ۲۴۶ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها در استان رفع تصرف شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در ۷ سال گذشته ۱۷۰۶ کیلومتر از کل رودخانه‌ها و مسیل‌ها در استان لایروبی و ۲۸۴۸ هکتار از اراضی رودخانه‌ها در استان رفع تصرف شده است.

وی با اشاره به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه کشور گفت: در این قانون به سازه‌های تقاطعی خطرناک اشاره شده که می‌تواند مخاطرات جدی در صورت بروز سیلاب ایجاد کند، لذا شناسایی این سازه‌ها به عنوان تکلیف قانونی مورد تاکید قرار گرفته و در همین راستا ۱۶۸۷ سازه تقاطعی را در استان شناسایی کرده و به دستگاه‌های متولی از جمله راه و شهرسازی، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی معرفی کرده‌ایم که تاکنون ۱۵۹ مورد از این سازه‌های تقاطعی اصلاح شده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به پیش بینی النینو در کشور و برگزاری جلساتی در تهران اظهار کرد: بر مبنای این جلسات برای استان‌ها و دستگاه‌های مختلف تکالیفی تعیین شد که سهم شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی لایروبی ۲۴ کیلومتر از رودخانه‌ها بود. این در حالی است که ما در خراسان رضوی ۱۳۰ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیرها را لایروبی کرده‌ایم.

صادقی فرد افزود: نهضت لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در استان شروع شده و تشکیل تیم فرماندهی سیلاب و اطلاع رسانی و هشدار به همه دستگاه‌ها، از اقداماتی است که انجام شده و علاوه بر آن ۱۳۲ نقطه حادثه خیز در محدوده‌های جمعیتی محدوده تحت مدیریت امور منابع آب مشهد شامل چناران، گلبهار، طرقبه شاندیز، فریمان و مشهد را شناسایی و به مدیریت بحران استان و دستگاه‌های متولی اعلام کرده‌ایم.