به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان قزوین، با اشاره به پیش‌بینی بارندگی در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی و احتمال بارش تا ۳۰ میلی‌متر، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی داشته باشند.

وی افزود: تمامی مدیران دستگاه‌ها باید در آماده‌باش باشند و مرخصی‌ها نیز تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود تا در صورت بروز شرایط جوی نامساعد، امکان واکنش سریع و پیشگیری از خسارات احتمالی فراهم باشد.

استاندار قزوین با اشاره به تغییرات الگوهای جوی و مطرح‌شدن پدیده ال‌نینو، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تأکید کرد و خواستار هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط پیش‌رو شد.

تأمین آب صنایع قزوین با اختصاص سه حلقه چاه

نوذری در ادامه با اشاره به محدودیت منابع آبی استان و نیاز صنایع به آب پایدار گفت: قزوین استانی صنعتی است و در چنین شرایطی، مدیریت مصرف آب در کنار تأمین نیاز واحدهای تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی انتقال آب به بخش صنعت را از اولویت‌های استان دانست و تصریح کرد: موانع قانونی و اداری مرتبط با صدور مجوزهای لازم باید برطرف شود تا تأمین آب مورد نیاز صنایع با سرعت بیشتری دنبال شود.

استاندار قزوین از پیش‌بینی اختصاص سه حلقه چاه برای تأمین آب بخش صنعت خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جبران بخشی از کمبودهای آبی این حوزه و رفع موانع موجود دنبال می‌شود.

نوذری همچنین به سیاست استان در زمینه استفاده از پساب اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی بر این اساس است که پساب تولیدشده در هر شهرستان، برای مصارف صنعتی همان شهرستان اختصاص یابد تا ضمن استفاده بهینه از منابع موجود، فعالیت واحدهای تولیدی نیز با مشکل کمتری مواجه شود.

صدور پروانه بهره‌برداری برای ۱۱ درصد چاه‌های دارای مجوز حفر

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند صدور مجوزهای مربوط به چاه‌های آب اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷۹۷ مجوز حفر چاه در استان صادر شده، اما از این تعداد تنها برای ۹۴ حلقه چاه پروانه بهره‌برداری صادر شده است که معادل حدود ۱۱ درصد کل مجوزهاست.

استاندار قزوین با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها خاطرنشان کرد: چاه‌هایی که مجوز حفر دریافت کرده‌اند اما هنوز پروانه بهره‌برداری ندارند، باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

نوذری با بیان اینکه مکاتبات لازم با دستگاه‌های مرتبط انجام شده است، افزود: روند اداری این پرونده‌ها نباید موجب بلاتکلیفی شود و لازم است وضعیت تمامی چاه‌ها شفاف شود تا امکان نظارت و مدیریت دقیق‌تر بر منابع آب زیرزمینی استان فراهم آید.