قوچان، رکورددار بارندگی در استان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرزادفرد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وسعت شهرستان قوچان ۳۷۳۷ کیلومتر مربع است و بر اساس سرشماری، جمعیت ساکن آن حدود ۱۸۶ هزار نفر است. بالغ بر ۲۲۰ هزار هکتار سطح زیرکشت داریم و جمعیت دامی شهرستان قابل توجه است؛ مجموع تولیدات زراعی، باغی، دامی و غیردامی به حدود ۶۹۲ هزار تن می‌رسد. تولید ناخالص داخلی محصولات زراعی و دامی شهرستان حدود ۱۲ همت است و قوچان رتبه پنجم استان را در تولیدات زراعی و دامی دارد. امسال در نزولات آسمانی رتبه اول استان را کسب کردیم و ۲۷۳ میلی‌متر بارندگی ثبت شده که در سال‌های اخیر کم‌نظیر بوده است.

فرماندار قوچان با اشاره به ساختار اقتصادی شهرستان افزود: اقتصاد قوچان عمدتاً متکی بر دامپروری و کشاورزی است و حدود ۸۰ درصد اقتصاد شهرستان به این دو بخش وابسته است، اما متأسفانه در بخش صنعت اتفاقات خوبی رخ نداده و حداکثر اشتغال صنعتی شهرستان کمتر از ۲۵۰۰ نفر است. قوچان به‌عنوان شهرستانی مطرح است که نیروی کار خود را به شهرهای دیگر اعزام می‌کند، در حالی که ما در چهارراه ارتباطی شمال کشور و مسیر ترانزیتی قرار داریم و این ظرفیت‌ها مغفول مانده است. واحدهای صنعتی موجود با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه‌اند و با تزریق منابع معقول می‌توانند اشتغال قابل توجهی ایجاد کنند؛ از جمله کارخانه دوچرخه قوچان که امکانات عظیم آن با وجود زمین، چاه‌ها و زیرساخت‌ها بلااستفاده مانده و انتظار داریم با تصمیم‌گیری جدی، این ظرفیت فعال شود.

وی در ادامه به مطالبات عمرانی و زیربنایی اشاره کرد و گفت: در حوزه آبخیزداری با توجه به عمق کم آبخوان‌ها و سیل‌خیز بودن منطقه، نیازمند اجرای بندهای خاکی هستیم؛ سال گذشته برای این موضوع اعتبار پیش‌بینی شد اما تخصیصی داده نشد. ۲۰۲ رشته قنات شهرستان آسیب دیده و نیازمند احیا و لایروبی است. در حوزه شهری، با وجود قدمت قوچان، حدود ۵۰ درصد خیابان‌ها خاکی یا فرسوده است. همچنین در پی حوادث پس از جنگ رمضان و افزایش قیمت علوفه، دامداران و واحدهای خوراک دام با مشکل جدی نقدینگی مواجه شده‌اند. انتظار داریم با توجه ویژه به کشاورزی، دامپروری، صنعت، پروژه‌های عمرانی، مسکن، آب، راه و زیرساخت‌ها، از ظرفیت امسال که سال خوبی از نظر بارندگی است برای جبران عقب‌ماندگی‌ها استفاده شود.