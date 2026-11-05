به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه بعد از ظهر پنجشنبه در همایش هم اندیشی با فعالان فرهنگی و اجتماعی گیلان در رشت اظهار کرد: گیلان خواستگاه مردان و زنان بصیر و قدرتمند است.

وی با اشاره به تاریخچه هویتی و فرهنگی گیلان افزود: گیلانی‌ها پیش قراول خلق حماسه بوده و دارای اصالت و هویتی تاریخی هستند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تاریخ تمدنی ایران و روحیه جنگاوری و مقاومت ایرانی‌ها اضافه کرد: ایران اسلامی هیچ گاه در مقابل زور و نیرنگ کوتاه نیامده است و همیشه با مقاومت و فرهنگ ایثار و شهادت دشمن را شکست داده است.

قائم‌پناه با اشاره به قدرت و توانمندی‌های نظامی ایران اسلامی تصریح کرد ایران در کنار توانمندی نظامی، با پشتوانه مردمی بر دشمن چیره شد.

به گفته وی، مردم پشتوانه و حامی اصلی نطام اسلامی در مقبل تمام تهدیدها و چالش‌ها است.

اقتصاد جهانی به تنگه هرمز وصل است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به ابعاد و پیامدهای جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: در مقاطع حساس تاریخی، حوادثی رخ می‌دهد که زوایای پنهان یک جامعه را آشکار می‌کند؛ انقلاب‌ها و جنگ‌ها از جمله این رویدادها هستند که می‌توانند ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و حقیقت درونی ملت‌ها را نمایان سازند.

وی با تشبیه شرایط جنگی به اهمیت اکسیژن هنگام محرومیت از آن افزود: گاهی انسان در شرایط عادی به ارزش برخی داشته‌های خود توجه نمی‌کند، اما هنگامی که با تهدید و محرومیت مواجه می‌شود، اهمیت آن‌ها را درمی‌یابد. جنگ اخیر نیز فرصتی فراهم کرد تا بخش‌هایی از ظرفیت واقعی ملت ایران که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، آشکار شود.

قائم‌پناه با اشاره به توانمندی‌های نظامی کشور تصریح کرد: شاید پیش از این جنگ، بسیاری از افراد شناخت دقیقی از سطح توان دفاعی ایران نداشتند و حتی برخی نسبت به اهمیت فناوری‌های موشکی و قابلیت‌های نظامی کشور تردید داشتند، اما این جنگ نشان داد که جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۷ سال تحریم و فشار، به ظرفیت دفاعی قابل توجهی دست یافته است.

وی ادامه داد: یکی از جلوه‌های این توانمندی، ایستادگی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، موضوعی که نشان داد قدرت نظامی کشور صرفاً یک ادعا نیست و در شرایط واقعی نیز قابلیت‌های خود را به نمایش می‌گذارد.

انسجام ملی جلوه‌ای از قدرت اجتماعی ایران

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه قدرت ایران صرفاً به توان نظامی محدود نمی‌شود، قدرت مردم را یکی دیگر از دستاوردهای آشکارشده در جنگ ۱۲ روزه دانست و گفت: در جریان این جنگ، هنگامی که تهدیدهایی درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشور مطرح شد، مردم با حضور و همبستگی خود نشان دادند که حفاظت از ایران برای آنان یک مسئله مشترک و فراتر از اختلافات و تفاوت‌های اجتماعی است.

قائم پناه ادامه داد: حضور اقشار مختلف مردم، اعم از افراد با گرایش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت و همچنین زنان و مردان با پوشش‌ها و دیدگاه‌های گوناگون، در کنار زیرساخت‌های حیاتی و مراکز مهم کشور، پیام روشنی داشت، اینکه ایران متعلق به همه ایرانیان است و دفاع از سرزمین، هویت و منافع ملی می‌تواند نقطه اشتراک آحاد جامعه باشد.

وی با اشاره به مفهوم ایران‌دوستی در ادبیات فارسی و اشعار فردوسی افزود: مردم ایران در عمل معنای این پیام تاریخی را به نمایش گذاشتند که «چو ایران نباشد تن من مباد»؛ این همان احساس تعلق ملی و مسئولیتی است که در شرایط تهدید، خود را آشکار می‌کند.

بازسازی زیرساخت‌ها نمایش توان مهندسی ایرانی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به توانمندی‌های فنی و مهندسی کشور در حوزه‌های مختلف بیان کرد: یکی دیگر از واقعیت‌هایی که در جریان جنگ آشکار شد، ظرفیت مهندسان و متخصصان ایرانی در طراحی، ساخت، نگهداری و بازسازی زیرساخت‌های پیچیده صنعتی و اقتصادی است.

قائم‌پناه با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی تأسیسات و زیرساخت‌های مهم کشور اضافه کرد: در بخش‌هایی از صنعت فولاد و پتروشیمی، پس از وارد آمدن خسارت، متخصصان ایرانی در مدت‌زمانی کوتاه برای بازسازی و احیای مجموعه‌ها وارد عمل شدند و بار دیگر توان فنی و مهندسی کشور را به نمایش گذاشتند.

به گفته وی، نکته مهم این است که این توانمندی‌ها حاصل تلاش نیروهای متخصص ایرانی با قومیت‌ها، مذاهب و پیشینه‌های مختلف است. در چنین شرایطی، آنچه اهمیت دارد تخصص، تعهد و تعلق به سرزمین ایران است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که در جریان تحولات اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و نقش آن در معادلات اقتصادی و تجاری جهان است.

تنگه هرمز و آشکار شدن ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود، گفت: اهمیت این موقعیت راهبردی به‌گونه‌ای است که تحولات مرتبط با آن می‌تواند بر اقتصاد جهانی و بازارهای بین‌المللی تأثیر بگذارد.

قائم‌پناه با اشاره به اینکه پیش از این نیز درباره ظرفیت راهبردی تنگه هرمز بحث‌هایی وجود داشت، تصریح کرد: در گذشته برخی تصور می‌کردند ایران از چنین ظرفیتی برخوردار نیست، اما تحولات اخیر نشان داد که موقعیت جغرافیایی کشور چه جایگاه مهمی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

وی با اشاره به تأثیرات اقتصادی تحولات منطقه‌ای بر سایر کشورها تصریح کرد: پیامدهای این تحولات تنها محدود به منطقه خلیج فارس نیست و آثار آن می‌تواند در بازار انرژی، تجارت جهانی و حتی شرایط اقتصادی کشورهای دوردست نیز نمایان شود.

مقاومت ۴۷ ساله و بازتاب مطالبات ملت ایران در عرصه جهانی

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه تحریم‌ها و فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته با تحریم، تهدید و فشارهای مستمر مواجه بوده، اما در این سال‌ها تلاش کرده است استقلال و حاکمیت ملی خود را حفظ کند.

قائم‌پناه با اشاره به آموزه‌های عاشورایی و فرهنگ مقاومت اضافه کرد: ملت ایران از مکتب امام حسین(ع) آموخته است که در برابر ظلم و زورگویی سر خم نکند و مفهوم «هیهات منا الذله» را در عمل به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به برخی تحولات سیاسی در آمریکا و نتایج نظرسنجی‌های انتخاباتی این کشور افزود: بخشی از مطالبات مطرح‌شده در جامعه آمریکا درباره سیاست خارجی این کشور، پایان دادن به جنگ‌ها و مداخلات خارجی، توجه بیشتر به مسائل داخلی و معیشت مردم و بازنگری در روابط با رژیم صهیونیستی است، این تحولات نشان می‌دهد که پیامدهای سیاست‌ های جنگ‌ طلبانه و مداخلات خارجی تنها به کشورهای هدف محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در داخل کشورهای مداخله‌گر نیز آثار سیاسی و اجتماعی برجای بگذارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور ایران در مجامع بین‌المللی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت احترام متقابل، پرهیز از تهدید و پذیرش حقوق ملت‌ها تأکید کرده است. پیام ایران این است که امنیت باید برای همه کشورها باشد و نمی‌توان امنیت یک ملت را با ناامن‌سازی ملت‌های دیگر تأمین کرد.

وی با اشاره به مفهوم صدور انقلاب اسلامی افزود: شاید در گذشته برخی تصور می‌کردند صدور انقلاب به معنای گسترش نظامی یا تحمیل یک الگوی سیاسی به دیگر کشورهاست، اما تحولات اخیر نشان داده است که اندیشه و پیام انقلاب می‌تواند از مسیر فرهنگ، عدالت‌خواهی و گفت‌وگوی تمدنی نیز در سطح جهان بازتاب پیدا کند.