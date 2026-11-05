به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر قائم‌پناه صبح پنجشنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی در گیلان اظهار کرد: علم و دانش زیربنای پیشرفت و توسعه کشور است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه عدالت آموزشی افزود: دولت چهاردهم به عدالت آموزشی نگاه جدی و زیربنایی دارد.

معاون اجرایی رییس جمهور با اشاره به اهمیت آموزش در سرفصل‌های مختلف اضافه کرد: مدارس زیربنای توسعه کشور هستند و از این رو عدالت آموزشی بسیار ارزش و اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه هیچ کار خیر بالاتر از مدرسه‌سازی نیست، گفت: مدرسه‌سازی آینده را بیمه می‌کند.

قائم‌پناه با تأکید بر پیوند میان دانایی و توانایی در عرصه‌های مختلف کشور تصریح کرد: اگر امروز ایران توانسته است در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کند و در حوزه‌های علمی، فناوری و صنایع دفاعی به دستاوردهای ارزشمندی برسد، بخش مهمی از این توانمندی حاصل دانش، تخصص و تربیتی است که از مدارس و کلاس‌های درس آغاز شده است.

وی ادامه داد: توانایی دانشمندان، مهندسان و متخصصان کشور در طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته، توسعه فناوری‌های دفاعی و دستیابی به دستاوردهای علمی و صنعتی، ریشه در نظام آموزشی و تربیتی کشور دارد؛ بنابراین، دانایی سرچشمه توانایی است و هر اندازه در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کنیم، در واقع برای اقتدار و آینده ایران سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

عدالت آموزشی، شرط شکوفایی استعدادهای ملی

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت برخورداری تمام مناطق کشور از امکانات آموزشی استاندارد بیان کرد: اگر قرار باشد مدارس مناسب و امکانات آموزشی مطلوب تنها در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار متمرکز شوند، بخش قابل توجهی از استعدادهای این کشور فرصت شکوفایی پیدا نخواهند کرد.

به گفته قائم پناه عدالت آموزشی به این معناست که همه فرزندان ایران، فارغ از محل زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هایشان، از فرصت‌های برابر آموزشی و فضای مناسب برای تحصیل برخوردار باشند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ استعدادی نباید به دلیل محرومیت از امکانات آموزشی نادیده گرفته شود، افزود: همه ایران باید از مدارس مناسب برخوردار باشد و فراهم کردن زمینه تحصیل باکیفیت برای تمامی دانش‌آموزان، یکی از مسئولیت‌های اساسی دولت و نظام حکمرانی است، اگر می‌خواهیم ایران در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، اجتماعی و فناوری به جایگاه شایسته خود برسد، باید از مدرسه و کلاس درس آغاز کنیم، چراکه پایه‌های شخصیت علمی، فرهنگی و اجتماعی افراد از همان سال‌های نخست تحصیل شکل می‌گیرد.

هیچ کار خیری بالاتر از مدرسه‌سازی نیست

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه فضاهای آموزشی کشور بیان کرد: هیچ کار خیری بالاتر از مدرسه‌سازی نیست، چراکه این اقدام، عملی صالح و ماندگار است که آثار و برکات آن سال‌های سال در جامعه استمرار خواهد داشت.

به گفته قائم‌پناه، زمانی که خیران برای ساخت مدرسه و توسعه فضاهای آموزشی مشارکت می‌کنند، در حقیقت در آینده فرزندان این سرزمین سرمایه‌گذاری می‌کنند، دانش‌آموزانی که در این مدارس آموزش می‌بینند، در رشته‌های مختلف علمی رشد می‌کنند و در آینده می‌توانند منشأ خدمات ارزشمندی برای جامعه و کشور باشند.

وی با بیان اینکه مدرسه‌سازی علاوه بر آثار آموزشی، زمینه‌ساز امیدآفرینی اجتماعی است، تصریح کرد: ارزش این اقدام خیرخواهانه در ماندگاری آثار آن است، چراکه یک مدرسه می‌تواند برای سالیان متمادی محل پرورش و شکوفایی استعدادهای نسل‌های مختلف باشد.

آموزش، سلامت و امنیت؛ از مسئولیت‌های بنیادین دولت

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مسئولیت‌های اصلی دولت در قبال جامعه اضافه کرد: آموزش، سلامت و امنیت از مهم‌ترین وظایف حاکمیت است و دولت باید زمینه توانمندشدن فرزندان این سرزمین را فراهم کند تا آنان بتوانند با دانش، تخصص و شایستگی خود، ایران را در مسیر پیشرفت و سربلندی قرار دهند.

قائم‌پناه با اشاره به نقش مردم در عرصه تولید و فعالیت‌های اقتصادی اضافه کرد: مسئولیت دولت فراهم کردن بسترهای لازم برای رشد و توانمندسازی جامعه است و در حوزه‌های مختلف تولیدی، اقتصادی و صنعتی، مردم و فعالان این بخش‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند، اما دولت در حوزه‌هایی مانند آموزش و سلامت وظیفه‌ای اساسی و مستقیم بر عهده دارد.

معلم معمار دانایی و سازنده آینده جامعه

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش اثرگذار معلمان در شکل‌گیری شخصیت علمی و اجتماعی افراد تصریح کرد: هیچ‌یک از ما نباید فراموش کنیم که جایگاه و دانشی که امروز در اختیار داریم، حاصل تلاش معلمانی است که در دوران تحصیل به ما آموختند و مسیر دانایی را پیش روی ما گشودند.

به گفته قائم‌پناه، اگر امروز مسئولان، مدیران و متخصصان کشور در جایگاه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند، بخش مهمی از این موقعیت را مدیون معلمانی هستند که در کلاس‌های درس، بذر علم، آگاهی و مسئولیت‌پذیری را در وجود دانش‌آموزان کاشتند.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و علمی گیلان و ظرفیت‌های انسانی این استان،افزود: بسیاری از چهره‌های اثرگذار کشور از همین مدارس برخاسته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به نقش تعیین‌کننده مشارکت مردمی در پیشبرد برنامه‌های عمرانی و آموزشی کشور بیان کرد: تجربه ساخت مدارس در مناطق محروم نشان داده است که مردم از ظرفیت و انگیزه بالایی برای مشارکت در امور عمومی برخوردارند و هر جا این سرمایه اجتماعی به‌درستی هدایت شده، دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده است.

قائم‌پناه با بیان اینکه طی دو سال گذشته ۱۷ هزار کلاس درس با مشارکت مردم ساخته شده است، تصریح کرد: این دستاورد نشان می‌دهد قدرت واقعی در همراهی دولت و مردم شکل می‌گیرد و دولت قدرتمند در کنار مردم قدرتمند معنا پیدا می‌کند.

وی، مدرسه را زیربنای توسعه و پیشرفت کشور دانست و افزود: اگر بتوانیم فرصت‌های آموزشی مناسب را در سراسر ایران فراهم کنیم، هیچ استعدادی به دلیل محرومیت و نبود امکانات نادیده گرفته نخواهد شد و می‌توانیم زمینه تربیت نسل‌های توانمند، دانشمند و اثرگذار را فراهم کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تجهیز مدارس به فناوری‌های روز بیان کرد: توسعه کلاس‌های هوشمند و استفاده از ابزارهای نوین آموزشی از برنامه‌های مهم دولت است تا دانش‌آموزان کشور از جریان پیشرفت علمی و فناوری عقب نمانند.

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت هویت ملی و فرهنگی در نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: در کنار بهره‌گیری از دانش، فرهنگ و تمدن سایر کشورها، باید تاریخ، ادبیات و تمدن ایران را به نسل جدید معرفی کنیم و حس وطن‌دوستی، خودباوری و مسئولیت‌پذیری نسبت به سرزمین را در دانش‌آموزان پرورش دهیم.

به گفته وی، آشنایی دانش‌آموزان با مفاخر ادبی و فرهنگی ایران همچون فردوسی، حافظ و سعدی و انتقال مفاهیم هویت‌بخش آثار ارزشمندی مانند شاهنامه، می‌تواند در تقویت خودباوری و شناخت ریشه‌های تمدنی کشور نقش مؤثری داشته باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور پرسشگری، خلاقیت و تقویت روحیه کار گروهی را از ضرورت‌های تحول در نظام آموزشی برشمرد و بیان کرد: دانش‌آموز نباید صرفاً به حفظ مطالب درسی محدود شود، بلکه باید فرصت پرسیدن، گفت‌وگو، مشارکت در یادگیری و ارائه دیدگاه‌های خود را داشته باشد.

قائم پناه ادامه داد: یادگیری زمانی عمیق و ماندگار می‌شود که دانش‌آموز در فرآیند آموزش مشارکت فعال داشته باشد. همچنین باید از دوران ابتدایی، روحیه همکاری و فعالیت‌های تیمی را در دانش‌آموزان تقویت کنیم، چراکه بسیاری از پیشرفت‌های علمی، پژوهشی و اجتماعی در بستر کار جمعی شکل می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی صرفاً به ساخت مدرسه و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود، افزود: در کنار تأمین فضای آموزشی استاندارد، امکانات ورزشی، نور مناسب و تجهیزات هوشمند، باید به کیفیت محتوای آموزشی، تربیت نسل پرسشگر، تقویت هویت ملی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان توجه جدی داشته باشیم.