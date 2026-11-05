به گزارش خبرنگار مهر، به‌منظور افزایش پایداری شبکه‌های برق و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته، عملیات تعمیرات تخصصی فوق‌توزیع روز جمعه ۱۵ آبان در بخشی از شبکه برق شهرستان خرم‌آباد انجام می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این عملیات در چهار فیدر اجرا خواهد شد و مشترکان برخی خیابان‌ها و مناطق شهری در ساعات مشخص‌شده با قطعی موقت برق مواجه می‌شوند.

زمان‌بندی و مناطق مشمول قطعی برق

بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، برنامه قطعی برق در مناطق مختلف خرم‌آباد به شرح زیر است:

فیدر رازی؛ ساعت ۸ تا ۹ صبح: خیابان رازی، خیابان جلال آل‌احمد و ۳۰ متری پژوهنده از جلال آل‌احمد تا بلوار ولی‌عصر.

فیدر سرچشمه؛ ساعت ۹ تا ۱۰ صبح: خیابان ولی‌عصر، سمت بانک ملی، خیابان نیما، خیابان آراسته، کوچه‌های ۶، ۷ و ۸، خیابان خاتم‌الانبیا، بازارچه بیمارستان، خیابان انقلاب از بازارچه تا سرچشمه، خیابان مطهری و محدوده روبه‌روی مصلی.

فیدر گلستان؛ ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح: خیابان پویای ولی، بلوار حج در محدوده تأمین اجتماعی و کوچه‌های هنر ۱ تا ۱۰.

فیدر اندیشه؛ ساعت ۱۱ تا ۱۲: بلوار پیروزی، بلوار کودک، خیابان اسدآبادی، خیابان سیروس، خیابان رنگین‌کمان، خیابان مطهری و خیابان معین.

این عملیات با هدف بهسازی و ارتقای پایداری شبکه برق انجام می‌شود تا احتمال بروز خاموشی‌های ناخواسته در آینده کاهش یابد.

از مشترکان مناطق اعلام‌شده درخواست می‌شود با توجه به زمان‌بندی قطعی برق، تمهیدات لازم را برای مدیریت امور روزمره و فعالیت‌های خود در این بازه‌های زمانی پیش‌بینی کنند.