به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از قطع موقت برق در دو محدوده شهر کرمانشاه در روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه به‌منظور انجام عملیات تعمیراتی و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی خبر داد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، برق محدوده فیدر آزادی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح قطع خواهد شد. این محدوده از میدان سنجابی تا ورودی بلوار ارشاد از سمت کمربندی را در بر می‌گیرد.

همچنین برق محدوده فیدر ازهر در بازه زمانی ساعت ۱۱ تا ۱۳ قطع می‌شود. گلستان و خیابان ۱۶ متری ازهر از مناطق مشمول این خاموشی هستند.

این عملیات با هدف تعمیر و بهسازی تجهیزات و تأسیسات شبکه برق‌رسانی انجام می‌شود.

افزایش پایداری شبکه توزیع برق و پیشگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته از اهداف اجرای این برنامه اعلام شده است.