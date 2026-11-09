به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از قطع موقت برق برخی مناطق شهر کرمانشاه در روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه خبر داد.

این خاموشی‌ها با هدف انجام عملیات تعمیر، بهسازی و ارتقای تأسیسات برق‌رسانی و همچنین افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه و پیشگیری از خاموشی‌های ناخواسته اعمال می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، برق محدوده فیدر آزادی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح قطع خواهد شد. این خاموشی شامل فرهنگیان فاز یک، کوی صحرایی و جایگاه CNG واقع در کمربندی است.

همچنین در محدوده فیدر پارک معلم، به‌منظور انجام عملیات شاخه‌زنی، برق از ساعت ۱۱ تا ۱۳ قطع می‌شود. محدوده فرهنگیان فاز یک و لاین شرقی بلوار امیرکبیر در این برنامه قرار دارد.

بر اساس این اطلاعیه، برق محدوده فیدر ملت نیز از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح دوشنبه در مسیر سه‌راه باغ‌نی تا میدان نفت، در لاین شرقی بلوار بهشتی، قطع خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه هدف از اجرای این عملیات را بهبود وضعیت شبکه و افزایش پایداری برق‌رسانی به مشترکان اعلام کرده است.